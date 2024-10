Il turismo lento come strategia per lo sviluppo del Cilento interno. Un corso su strategie, strumenti e modelli per lo slow tourism

Da oggi è online il corso su “Strategie, Strumenti e Modelli per il Slow Tourism”, presentato a Malaga, presso la Casa delle Nazioni Unite, lo scorso 27 settembre, in occasione della Giornata Mondiale del Turismo. Si tratta dell’azione portante di Ecovoyagers, progetto europeo co-finanziato nell’ambito del programma Erasmus Plus Adulti, promosso da CIFAL Málaga e da Cilento Youth Union APS, in veste di capofila, ad esito di una proficua sinergia innescatasi durante il soggiorno formativo della delegazione cilentana in terra andalusa, nella primavera dello scorso anno.

La mission degli enti coinvolti

Cilento Youth Union, attivamente impegnata nella promozione di iniziative giovanili e progetti E+, persegue come obiettivo essenziale lo sviluppo sostenibile delle aree interne del Cilento. Attraverso l’educazione non formale e il coinvolgimento diretto delle comunità locali, l’associazione si propone di valorizzare il patrimonio umano, culturale e naturale del Parco Nazionale CVDA, contribuendo a promuovere strategicamente un turismo rispettoso dell’ambiente e dell’identità territoriale.

CIFAL – Centro Internazionale di Formazione per Autorità e Leader, è un autorevole think thank operante a supporto di attori territoriali, pubblici e privati, con la mission dichiarata di favorire rigenerazione ed innovazione sociale a livello locale, in coerenza con gli obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda 2030.

Divenuto ormai riferimento per l’intero Mediterraneo, è accreditato come sede UNITAR, Istituto delle Nazioni Unite per la formazione e la ricerca, deputato a promuovere ed erogare, mediante una piattaforma attiva a livello globale, soluzioni di apprendimento finalizzate a migliorare i processi decisionali di organizzazioni governative e non.

Ecovoyagers mira a creare e rafforzare una rete europea di istituzioni ed organizzazioni non profit che promuova il turismo sostenibile nel Cilento e nella regione di Malaga, favorendo lo sviluppo di applicazioni innovative ed efficaci in termini di governance ed erogazione di servizi. Specificamente, nella prospettiva di stimolare ed accompagnare iniziative di turismo lento sul territorio cilentano, si intende adottare il Cammino di San Nilo come caso di analisi, favorendone empowerment secondo un approccio multi-stakeholder che realizzi il coinvolgimento qualificato e strutturato degli attori locali, a partire dal GAL Casacastra.

Lo scopo, in coerenza con il processo attivato durante il kick-off svoltosi a Sapri e Rofrano a fine maggio scorso, è di consolidare e rafforzare dinamiche di sviluppo locale in ambito turistico, orientandole ad esiti maggiormente sostenibili ed efficaci in rapporto alle peculiarità e bisogni territoriali. Il corso si rivolge a professionisti ed operatori del settore turistico, rappresentanti delle diverse istituzioni competenti in questo ambito, organizzatori di eventi, operatori culturali e sociali profit e non profit, volontari, studenti, accademici e ricercatori, nonché a qualsiasi altra persona interessata a questi temi attiva nel Cilento o nella regione di Malaga.

La formazione è stata progettata per fornire una comprensione profonda di come il turismo lento possa contribuire a promuovere un futuro più sostenibile. Essa mira a fornire strumenti applicativi a sostegno dell’iniziativa imprenditoriale e sociale locale, nonché a instaurare confronto e scambio di buone prassi tra le due realtà territoriali. I contenuti formativi sono accessibili gratuitamente e presentano una modalità di fruizione agile ed innovativa. Il programma, della durata di 50 ore, sarà svolto on line, prevalentemente in maniera asincrona, in lingua spagnola con sottotitoli e materiali di studio ed approfondimento in italiano.

Si prevedono due workshop virtuali sincroni al fine di favorire l’interazione tra i partecipanti. Allo stesso scopo, sarà disponibile un forum permanente tra studenti e coordinatore del corso. E’ possibile consultare il programma ed iscriversi al seguente link: https://cifalmalaga.org/curso-cifal/curso-estrategias-herramientas-y-modelos-para-el-slow-tourism/ Termine ultimo di registrazione è il 31/12/2024. Per assistenza e supporto informativo è possibile consultare il seguente link https://cilentoyouth.it/ecovoyagers-corso-online-gratuito-su-strategie-strumenti-e-modelli-per-il-turismo-slow/ oppure contattare il team di CYU APS: infoline +393770955438.