Almanacco del 24 Febbraio: la Russia invade l’Ucraina

Il 24 febbraio è una data che segna profondi spartiacque nella storia contemporanea, dalla politica internazionale alle rivoluzioni tecnologiche che hanno cambiato il nostro modo di comunicare.
santi del giorno e ricorrenze
La Chiesa cattolica oggi ricorda diversi santi e beati che hanno lasciato un segno nella storia della cristianità:
- Sant’Etelberto del Kent: primo re inglese a convertirsi al cristianesimo nel VII secolo.
- San Modesto di Treviri: vescovo noto per la sua opera di evangelizzazione e protezione dei poveri.
- San Sergio di Cesarea: monaco e martire vissuto nel IV secolo.
- Beato Tommaso Maria Fusco: fondatore delle Figlie della Carità del Preziosissimo Sangue.
eventi storici principali
La storia del 24 febbraio spazia da antiche battaglie a svolte legislative e umanitarie:
- 1525 – Battaglia di Pavia: le truppe imperiali di Carlo V sconfiggono l’esercito francese; il re Francesco I viene fatto prigioniero, segnando un momento cruciale per l’egemonia in Europa.
- 1582 – Il calendario gregoriano: papa Gregorio XIII annuncia, tramite la bolla Inter gravissimas, la riforma del calendario che utilizziamo ancora oggi.
- 1848 – Abdicazione di Luigi Filippo: in Francia, travolto dai moti rivoluzionari, il re abdica e fugge in Inghilterra; nasce la Seconda Repubblica Francese.
- 1918 – Indipendenza dell’Estonia: la nazione dichiara ufficialmente la propria autonomia dalla Russia.
- 2022 – Invasione dell’Ucraina: le forze armate della Federazione Russa danno inizio a un’offensiva militare su vasta scala contro il territorio ucraino.
tecnologia e società
Due giganti del mondo moderno sono legati indissolubilmente a questa giornata:
- 1955 – Nasce Steve Jobs: nasce a San Francisco il co-fondatore di Apple, l’uomo che ha rivoluzionato l’informatica, la telefonia e il mercato musicale.
- 2009 – Il debutto di WhatsApp: Jan Koum e Brian Acton fondano WhatsApp. Quella che era nata come un’applicazione per mostrare lo “stato” dei contatti diventerà la piattaforma di messaggistica più usata al mondo.
nati oggi
Oltre a Steve Jobs, il 24 febbraio festeggiano il loro compleanno personalità di spicco in vari ambiti:
- Giovanni Pico della Mirandola (1463): filosofo e umanista, celebre per la sua memoria prodigiosa e il suo pensiero universale.
- Wilhelm Grimm (1786): filologo e scrittore tedesco che, insieme al fratello Jacob, ha raccolto le fiabe più famose della tradizione europea.
- Alain Prost (1955): quattro volte campione del mondo di Formula 1, soprannominato “Il Professore” per il suo stile di guida analitico.
- Alessandro Gassmann (1965): attore e regista italiano, figlio dell’indimenticabile Vittorio.
morti oggi
In questo giorno l’Italia ha perso due delle sue figure più amate e rappresentative:
- Sandro Pertini (1990): il “presidente più amato dagli italiani”, settimo Presidente della Repubblica e figura simbolo dell’antifascismo e della Resistenza.
- Alberto Sordi (2003): l’icona del cinema italiano, colui che ha saputo raccontare vizi e virtù dell’italiano medio con un’ironia inimitabile.