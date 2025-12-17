Agropoli, tutela della lontra alla foce del Testene: il WWF ringrazia il Sindaco e il Comune per l’ordinanza di protezione

Il WWF Silentum esprime sincero apprezzamento e ringraziamento al Sindaco di Agropoli e all’Amministrazione comunale per aver adottato l’ordinanza che dispone il divieto temporaneo di pesca alla foce del Fiume Testene, misura fondamentale per la tutela dell’insediamento di lontra europea (Lutra lutra) presente nell’area.

Attenzione per la biodiversità

Il provvedimento rappresenta un atto concreto di attenzione verso la biodiversità, in linea con le normative nazionali ed europee sulla protezione della fauna selvatica e con una visione moderna di gestione sostenibile del territorio.

Il plauso delle WWF Silentum e il WWF Italia

Alla soddisfazione del WWF Silentum si unisce anche l’apprezzamento del WWF Italia, che valuta positivamente l’iniziativa del Comune di Agropoli e conferma la propria disponibilità a collaborare per l’avvio di una campagna strutturata di tutela della lontra e del suo habitat, attraverso attività di monitoraggio, informazione e sensibilizzazione della cittadinanza.

“La firma dell’ordinanza dimostra sensibilità istituzionale e capacità di ascolto — dichiara Piernazario Antelmi, referente WWF Silentum — un segnale importante che tutela una specie simbolo della qualità ambientale e valorizza un’area di grande pregio naturalistico”.

Progetti futuri: rafforzamento delle attività di controllo

Il WWF auspica inoltre un rafforzamento delle attività di controllo e vigilanza sull’area della foce e sull’intero corso del Fiume Testene, ritenendo fondamentale affiancare alle misure di tutela faunistica anche un’azione costante di salvaguardia della qualità ambientale del corso d’acqua.

In tale contesto, il WWF Silentum, in raccordo con il WWF Italia, si rende disponibile a collaborare con le istituzioni competenti per avviare un’attività di censimento degli scarichi che confluiscono nel Fiume Testene, come contributo conoscitivo e tecnico a supporto delle azioni di tutela ambientale.

L’Associazione ribadisce la propria disponibilità a collaborare con il comune di Agropoli, la Capitaneria di Porto e gli organi di vigilanza affinché l’ordinanza sia accompagnata da interventi concreti e condivisi di protezione dell’ecosistema fluviale.