Agropoli punta sul cicloturismo con l’adesione a Bike Hospitality

Agropoli punta sulla promozione del turismo attivo e sostenibile con la sua adesione ufficiale alla rete nazionale Bike Hospitality, un circuito riconosciuto dalla Federazione Ciclistica Italiana (FCI). L’annuncio è stato dato dall’assessore al turismo del comune di Agropoli, Roberto Apicella, sottolineando come Agropoli diventerà la prima città in Campania a far parte di questa importante rete.

Strategie integrate per un turismo a 365 giorni

Parallelamente all’adesione a Bike Hospitality, il Comune di Agropoli ha aderito anche al progetto Bici in Comune. Questa doppia iniziativa mira a promuovere la mobilità sostenibile, incentivare il turismo attivo e, soprattutto, realizzare una vera destagionalizzazione dei flussi turistici, distribuendoli su tutto l’arco dell’anno.

Un piano articolato per il cicloturismo

L’adesione a Bike Hospitality e al progetto Bici in Comune si traduce in un piano strategico che prevede:

La creazione e la segnaletica di percorsi bike sicuri e certificati. Eventi annuali: L’organizzazione di eventi e raduni ciclistici durante tutte le stagioni.

Agropoli, meta privilegiata per gli amanti delle due ruote

Con queste iniziative, Agropoli punta a posizionarsi come una tappa per gli appassionati di cicloturismo, offrendo un connubio unico tra mare, storia e natura. L’assessore Apicella ha inoltre assicurato il coinvolgimento attivo delle associazioni locali che da anni operano con successo nel settore del cicloturismo.