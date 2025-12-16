Agropoli, inquinamento ambientale: firmata ordinanza per il contenimento delle emissioni di PM 10

Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha firmato un’ordinanza “contingibile e urgente”, che ha come obiettivo il contenimento delle emissioni di PM 10, particelle microscopiche presenti nell’aria che respiriamo e nocive per la salute.

Il provvedimento

Il provvedimento sindacale stabilisce il divieto per qualsiasi tipologia di combustione all’aperto, anche per le eventuali deroghe, oltre che di utilizzare generatori con la classe di prestazione emissiva inferiore a 4 stelle e per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso. Disposto, inoltre, il potenziamento dei controlli riguardo il rispetto del divieto di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all’aperto e di spandimento dei liquami.

Nell’ordinanza viene menzionata la nota prot. n. 41736 del 12/12/2025 di ARPA Campania con cui viene comunicato il superamento delle concentrazioni di 50 microgrammi/metro cubo di PM 10 in più della metà delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria della zona ITI 507 anche nella giornata dell’11 dicembre 2025 (come da bollettino della qualità dell’aria inviato separatamente e pubblicato sul sito agenziale all’indirizzo https://www.arpacampaniait/web/guest/bollettini) e la presenza di concomitanti condizioni meteo ambientali che non favoriscono il rimescolamento dell’aria. Di qui l’adozione del provvedimento del primo cittadino di contrasto del PM 10.