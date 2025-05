Agropoli, gli studenti del Vico – De Vivo protagonisti ad Uno Mattina in Famiglia

Le telecamere di Rai Uno, ieri, hanno raggiunto Capaccio Paestum per realizzare un servizio televisivo dedicato agli alunni dell’Istituto Omnicomprensivo “Vico-de Vivo” di Agropoli. Il progetto fa parte della rubrica “Ragazzi fuori”, all’interno della trasmissione “Uno Mattina in Famiglia”, in onda ogni sabato su RaiUno.

Le riprese effettuate all’interno dell’Oasi Dunale Legambiente e nell’area archeologica di Paestum hanno anche permesso di mostrare le bellezze dei due luoghi del Cilento.

Il format

“Ragazzi fuori” è il nuovo format, per la stagione televisiva 2024-2025, nato da un’idea del Capo-autori della trasmissione Rai “Uno Mattina in famiglia”. Il nuovo programma, dedicato a ragazze e ragazzi delle Scuole Superiori nei loro impegni extra-scolastici racconta come i giovani vivono i loro pomeriggi e le loro sere lontano da scuola e famiglia, durante uno dei periodi di vita tra i più entusiasmanti e significativi della loro crescita personale, culturale e mentale.

Un’intervista del Vico De Vivo

I giovani studenti del Vico de Vivo sono stati intervistati da Stefano Pieri, in arte “Psicologo della strada”.

Stefano Pieri, psicologo e psicoterapeuta, specializzato da oltre venti anni in progetti scolastici incentrati sul mondo emotivo e psico-affettivo delle giovani generazioni, nelle sue interviste cerca di stimolare gli studenti a tirare fuori i propri stati d’animo, le proprie emozioni e il proprio sguardo verso il futuro, sia personale e professionale che sociale. Con il progetto di quest’anno mira ad entrare nel mondo interiore dei giovani attraverso i loro momenti di svago, alla ricerca delle loro passioni più profonde e dei loro interessi extra-scolastici, dove il loro lato personale psicologico più vero avrà più facilità ad emergere.