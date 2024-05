Studenti di Agropoli protagonisti a Uno Mattina in Famiglia: appuntamento domani (1 giugno)

Quest’anno “Maturandi”, la rubrica Rai di “Uno Mattina in Famiglia” a cura di Stefano Pieri e del regista Andrea Rispoli, si concluderà con la festosa partecipazione di una delegazione dell’Istituto d’Istruzione Superiore ‘Vico-De Vivo’ di Agropoli. Il servizio andrà in onda domani, sabato 1 giugno, alle ore 10:00, all’interno di “Uno Mattina in Famiglia”, con la conduzione di Beppe Convertini, Monica Setta e Ingrid Muccitelli.

Il format, dedicato ai giovani, prevede delle interviste condotte da Stefano Pieri, psicologo e psicoterapeuta specializzato da oltre vent’anni in progetti scolastici incentrati sul mondo emotivo e psicoaffettivo delle nuove generazioni.

Durante queste interviste gli studenti sono sollecitati ad uno storytelling di uno dei periodi tra i più entusiasmanti e significativi della vita, ad una riflessione e ad una giocosa espressione dei propri stati d’animo, delle proprie emozioni, delle proprie aspirazioni, del proprio sguardo verso il futuro, sia sul piano personale, sia su quello professionale e socio-relazionale.

“Maturandi”, anche attraverso il dibattito in studio dopo il servizio esterno, vuole essere una finestra sul mondo dei ragazzi, che vivono in questi anni una realtà molto complessa e che meritano attenzione da parte del mondo adulto.

Ad essere intervistati per l’ultima puntata da Stefano Pieri, in arte “Psicologo della strada”, alcuni studenti del quinto anno del noto Istituto d’Istruzione Superiore di Agropoli.

A fare da scenografia alle riprese una breve navigazione lungo la bellissima costa cilentana, da Agropoli a Castellabate, fino all’isola di Licosa, dalla quale i ragazzi hanno rivolto un saluto a tutti i maturandi d’Italia.