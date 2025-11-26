“Detto tra Noi podcast”: nona puntata

“Detto tra Noi” torna con il suo appuntamento del mercoledì pomeriggio e, da qualche settimana, si fa anche podcast.

Ogni mercoledì alle 14:30, Antonella & Roberta si trasferiscono nel salotto radio di InfoCilento per approfondire con leggerezza temi di attualità, musica e spettacolo, in un format dal tono vivace e vicino ai giovani.

Nella puntata di oggi, Aldo Olivieri, creator digitale, fondatore de “Il mio viaggio nel Cilento”, ospite nell’episodio di oggi per parlare del Villaggio di Babbo Natale di cui è l’ideatore. Lo spettacolare Villaggio, quest’anno, si trova presso il Cilento Outlet.

L’inaugurazione del Villaggio di Babbo Natale, tra i più grandi d’Italia, ha lasciato tutti senza fiato con un’esplosione di luci, colori e scenografie incantate che hanno catapultato il Centro in un’atmosfera magica, sospeso tra realtà e fantasia. Protagonisti della serata anche Gigi & Ros, che con la loro verve e simpatia hanno contribuito a rendere il momento ancora più coinvolgente.