Isolamento casi covid, svolta nella gestione

Svolta nella gestione dell’isolamento casi covid. Gli asintomatici potranno uscire di casa anche se ancora positivi, purché siano passati alcuni giorni dal contagio. Lo ha reso noto il ministro della Salute Orazio Schillaci. Ieri a Porta a Porta, rispondendo ad una domanda relativa a tampone e isolamento ha precisato che è in arrivo una nuova ordinanza che modifica le regole fin ora utilizzate.

Casi covid e isolamento, ecco le nuove regole in arrivo

“Dopo 4 o 5 giorni i pazienti asintomatici positivi al Covid possono rientrare alla loro attività normale“, ha detto il ministro del governo Meloni. Ma non solo: anche chi ha una sintomatologia lieve “potrà rientrare prima“, considerando però “almeno 24 ore di assenza di febbre, magari con qualche precauzione come la mascherina per proteggere i fragili“.

Cosa cambia

Il caso covid, insomma, inizierà ad essere trattato in maniera simile ad una normale influenza sotto il profilo dell’isolamento. Del resto la sintomatologia ha nella maggior parte dei casi breve durata, mentre la negativizzazione si verifica in tempi più lunghi. Ciò impone ai pazienti di restare a casa in quarantena, secondo le attuali regole, nonostante l’assenza di sintomatologia.

Il governo Meloni nei giorni scorsi ha riammesso in servizio i medici no vax e eliminato il bollettino quotidiano dei contagi, che solo la Campania continua a trasmettere. Ora una nuova regola per la gestione dei casi covid.