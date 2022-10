Stop al bollettino covid quotidiano

Emergenza sanitaria, un nuovo passo verso la normalità. L’annuncio è arrivato da parte del neo ministro alla Salute, Orazio Schillaci. Stop al bollettino covid. La nota quotidiana con cui Ministero e Regioni fornivano i dati sull’andamento dei contagi non verrà più diffusa, almeno non quotidianamente ma soltanto settimanalmente.

Stop al bollettino covid. Le novità

A «6 mesi dalla sospensione dello stato d’emergenza, e in considerazione dell’andamento del contagio da Covid-19, ritiene opportuno avviare un progressivo ritorno alla normalità nelle attività e nei comportamenti, ispirati a criteri di responsabilità e rispetto delle norme vigenti», fa sapere il ministero. Inoltre sembra confermata la volontà del nuovo governo di ridurre le ultime restrizioni rimaste.

Possibile eliminazione delle restrizioni

A breve potrebbero arrivare anche decisioni sull’isolamento degli asintomatici, che molti chiedono di eliminare.

«Anche in base alle indicazioni prevalenti in ambito medico e scientifico, si procederà alla sospensione della pubblicazione giornaliera del bollettino dei dati relativi alla diffusione del covid, ai ricoveri e ai decessi, che sarà ora reso noto con cadenza settimanale, fatta salva – si precisa – la possibilità per le autorità competenti di acquisire in qualsiasi momento le informazioni necessarie al controllo della situazione e all’adozione dei provvedimenti del caso».

Tra le novità che potrebbero arrivare nei prossimi giorni, il reintegro del personale sanitario non vaccinato e l’annullamento delle multe.