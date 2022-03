Capsule Lavazza Espresso Point Sempre in Ascesa in Italia

Lavazza getta le sue antiche fondamenta essenziali nel lontano 1895 quando Luigi Lavazza apre la sua prima drogheria a Torino, nello specifico in via San Tommaso. L’uomo, circondato da vari sacchi di caffè di origini diverse, viene travolto dall’innata passione per le miscele autentiche.



Il fondatore s’immerse nella straordinarietà del lavoro analizzando origini e caratteristiche di questa pianta: ne studiò l’essenza, la cura, le strette peculiarità puntando a quello che oggi chiameremmo blending. Il tutto per riuscire a soddisfare i palati dei clienti e dei familiari più cari raggruppandoli sapientemente in un unico insieme di persone raffinate, esigenti, con culture e modi differenti, ma ciascuna unica a proprio modo.



Un viaggio che prosegue, tra inconvenienti banali e desideri di espansione, sino all’anno di costituzione della Luigi Lavazza SpA avvenuto nel 1927 e continua giungendo al 1947 quando Mario, Beppe e Pericle Lavazza hanno la giusta intuizione di concentrarsi sul caffè impacchettato. Nasce, così, il marchio dalla grande A che sottolinea ancora oggi questa bellissima storia di comunicazione da sempre attenta all’esigenze della clientela.



L’azienda, quindi, si caratterizza sin dall’inizio per un forte orientamento alla customer satisfaction, alla brand responsibility, alla high quality security ed alla fortissima innovazione qualitativa e quantitativa. Una cura zelante dei dettagli che non tralascia l’interesse evidente nei confronti dei gusti raffinati per miscele da bar, di grani autentici e di macinati e solubili.

ASCESA QUALITATIVA E NUOVI ORIZZONTI DI MERCATO



Il successo crescente di Lavazza è, dunque, dovuto anche ad una particolarissima attenzione nei riguardi dei famosi ed, oramai, diffusi technological innovation systems. Il desiderio di restare all’avanguardia mantenendosi costantemente al passo con le richieste dei target di riferimento, rendono la società pronta ad affrontare le nuove richieste.



Lavazza custodisce gelosamente lo spirito di una realtà economica originale e consolidata diversificando i prodotti offerti in relazione all’esigenze degli international e national markets. Restando fedele al concept base, perseguendo una mission fondata su una tipica passione per l’eccellenza in cui si cerca di rendere ogni tazzina di caffè un’esperienza unica, l’azienda abbraccia nuovi orizzonti delineando un’ascesa di qualità laddove le nuove capsule Lavazza Espresso Point delineano un punto chiave per una growth economy di successo e senza compromessi.

STORIA DI CRESCITA DIFFUSIVA E CAPSULE INNOVATIVE



L’attuale gruppo Lavazza che da oltre 120 anni persegue una vision in cui ad essere strettamente essenziali sono il working passion e la quality responsibility, delinea una diffusiva crescita sul mercato italiano dovuta in parte alla nuovissima Lavazza Firma: un sistema in grado di portare l’espresso da bar direttamente in ufficio attraverso i modelli Inovy Mini, Inovy Compact, Inovy, Inovy & Milk vincitori, tra l’altro, dei magnifici premi internazionali sul design di prodotto iF Design Award e Red Dot Award.



La lungimirante arte autentica della torrefazione edificata da Lavazza si esprime ottimamente attraverso le Capsule Lavazza Espresso Point: un elemento dotato di ottima capacità di estrazione naturale ed ottenuto mediante attenti e costanti processi di miglioramento tecnologico.



La capsula innovativa contiene polvere di caffè autentica quanto quella presente nei caffè espresso realizzati con macchine professionali da bar, è strutturata in un involucro con uno strato di carta filtro sul fondo o sulla sommità ed un coperchio apposito con film microforato o con filter paper che la rende unica e versatile e perfettamente adatta a bevande diverse come, ad esempio, infusi particolari, bevande speciali all’orzo, the al limone, camomilla, bevande al ginseng, al latte ed al gusto cioccolato.



Lavazza Espresso Point viaggia attraverso i canali online divulgando una mission aziendale con uno storytelling emozionale pronto a ribadire l’importanza di fare impresa con il cuore. Viene da sé, a questo punto, intuire le motivazioni che stanno alla base di una richiesta sempre in crescita ed altamente diffusiva perfetta per offrire ai customers prezzi competitivi.



SELLING ECONOMY FIGURES ED INCREMENTI ESPONENZIALI



L’avvento improvviso della crisi pandemica da covid-19 ha visto cambiare le abitudini degli italiani. Consumatori abituati a frequentare bar e luoghi d’incontro quotidiani, hanno modificato i loro habits a tutela personale e familiare spingendosi sempre più verso quello che gli inglesi definirebbero elegantemente come home coffee break. Tutto questo ha determinato un incremento esponenziale inerente alle vendite di capsule caffè come quelle di Lavazza Espresso Point realizzate ottimamente per rispondere ai bisogni tipici di chi, oramai, preferisce di gran lunga le pratiche confezioni monodose preconfezionate al tradizionale e vecchio caffè macinato.



I dati ufficiali parlano di capsule caffè che nel 2019 avevano un trend del +38,6% e che nel corso del 2020 ha raggiunto un trend positivo decuplicato rispetto agli anni precedenti. Si parla addirittura di quote che arrivano a sfiorare il +20% di crescita nei mesi successivi a maggio 2020 contro il solo +2,8% del dicembre 2019. Delle vere e proprie selling economy figures di crescita dove il gruppo Lavazza ha fatto la sua parte con capsule efficacemente sigillate al fine di conservare l’aroma artigianale per le migliori macchine caffè da casa o da ufficio.



Il brand italiano dalla A gigante, con le Capsule Lavazza Espresso Point sempre in ascesa in Italia offre caratteristiche uniche per caffè in versione Aroma e Gusto Espresso, Forte e Deciso Espresso, Crema&Aroma Espresso, Aroma Club Espresso, Aroma Point Espresso e Dek Espresso.



Una realtà, dunque, in cui la crescita diffusiva delle vendite di capsule sottolinea l’essenza di una storia volta a proteggere una brand loyalty pronta ad offrire, caffè dopo caffè, prodotti di elevatissima qualità ottenuti ottenuti grazie a raffinati modelli sostenibili di competenza.