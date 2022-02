Montascale per anziani: cos’è e perché è importante installarne uno in casa?

Non c’è di peggio che abitare in una bellissima casa e non poterne godere di ogni sua stanza come un tempo. L’avanzare dell’età, in alcune persone, mette a dura prova l’efficienza fisica e la possibilità di salire e scendere le scale con facilità. Una soluzione a questo problema molto comune negli anziani, è rappresentata dalla possibilità di installare un montascale che permetta all’anziano di sedersi comodamente in una sedia per abbattere la barriera architettonica che non gli permette di vivere appieno la sua casa.

Cos’è un montascale

Il montascale è un sistema che permette il sollevamento ed il trasporto di persone (solitamente una alla volta) per affrontare le scale da salire o scendere. Si tratta di un sistema meccanico e misto assieme, e non rientra tra le opere edilizie per cui non serve nemmeno un permesso da parte di nessun ente. Basterà informare il Comune l’inizio dei lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche. I montascale che si possono installare sono di diversi tipi:

Rettilinei

Sono i montascale che sono stati studiati per superare i tratti di scale rettilinei. Sono facili da installare in quanto sono costituiti da binari dritti e da una poltrona molto comoda e curata nei particolari.

Curvilinei



Per le scale con curve o rampe composte ci sono dei montascale progettati in maniera puntuale. In questo caso infatti ci sarà una struttura tubolare che correrà lungo tutto il corrimano proponendo soluzioni che si mimetizzano con l’arredo che si inseriscono molto bene esteticamente.

A chiocciola

Anche per le scale più difficili e complesse, come quelle a chiocciola, in commercio si trovano soluzioni che possono aiutare gli anziani ad abbattere queste scale, spesso scomode anche per le altre persone. Gli spazi in questo caso sono più risicati pertanto, la seduta sarà più piccolina ma mai scomoda e sopratutto molto sicura.

Installare un montascale per anziani

I motivi per i quali è sempre consigliabile installare un montascale quando in famiglia c’è una persona anziana che presenta difficoltà nel superarle sono i seguenti:



1. Evitare sforzi inutili

In presenza di handicap gravi o patologie invalidanti è sempre sconsigliabile sottoporre la persona a sforzi sopra le loro capacità con il rischio di compromettere lo stato fisico o ancora peggio di rischiare un incidente domestico.

2. Evitare di spostare la camera da letto in soggiorno

Con l’installazione di un montascale, si può evitare lo spostamento della camera da letto al piano terra dove invece c’è il soggiorno o la cucina. In questo modo, si evita di creare scompiglio negli spazi della casa e dare quella normalità che con l’insorgere di handicap a carico delle persone più anziane, si era persa.

3. Dare sicurezza negli spostamenti.

Sicuramente un montascale dà sicurezza agli anziani nel momento dello spostamento. Spesso una manovra sbagliata, nel compiere semplici passi, per chi è debilitato può comportare cadute dalle conseguenze pesanti. Il montascale è dotato di cinture di sicurezza, sensori per rilevare ostacoli e un telecomando che permette di comandare i movimenti in totale semplicità.

4. Estrema comodità

Le caratteristiche della poltrona adibita al trasporto della persona anziana è stata studiata appositamente per agevolare la seduta sia in salita che in discesa. Il montascale infatti, prevede movimenti di rotazione a carico della poltrona che accompagna la persona a scendere a fine corsa ed aiuta a sedersi in maniera graduale ad inizio corsa.

5. Sgravi fiscali



Solitamente l’installazione di un montascale per anziani gode di un’agevolazione dell’Iva e la possibilità di detrarre il costo in quanto rientra in una spesa sanitaria. Altro vantaggio economico è quello di poter ridurre la spesa grazie al riconoscimento di un contributo statale per l’abbattimento delle barriere architettoniche in edifici privati.