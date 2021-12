Pierro: “strada del Parco arteria strategica per la Provincia”

Il consigliere regionale della Lega Attilio Pierro ha inoltrato una missiva al Ministro per il Sud e la Coesione territoriale on.le Maria Rosaria Carfagna e al vice Ministro alle Infrastrutture e alla Mobilità Sostenibile on.le Alessandro Morelli per sensibilizzare i rispettivi ministeri su uno specifico progetto da potere inserire nel PNRR la c.d. “Strada del Parco”, un’arteria a scorrimento veloce che attraversando la provincia di Salerno, metterebbe in connessione i Comuni di Vallo della Lucania, Campagna e Atena Lucana.

“Dopo proficui incontri con il ministro Carfagna e il vice ministro Morelli – spiega Pierro – ho inteso, considerata la lunga attesa da parte dei territori interessati, inviare una missiva con una specifica richiesta. Dovrebbe a parer mio trovare adeguata considerazione all’interno della programmazione del PNRR la realizzazione dell’arteria “Strada del Parco”: questo intervento, progettato da tempo e richiesto non soltanto dalle comunità locali, permetterà finalmente l’unione di territori poco distanti tra loro, eppure storicamente separati in ragione dell’assenza di adeguate vie di collegamento e, anche per questo, afflitti da una grave tendenza allo spopolamento. Si tratta di un’infrastruttura – continua l’esponente della Lega – che secondo le prime stime costerebbe circa 160 mln di euro ma che, garantendo un comodo collegamento con l’aeroporto Salerno-Costa d’Amalfi attraverso la SP430, darebbe un forte impulso allo sviluppo del turismo e che, inoltre, si raccorderebbe con l’autostrada Salerno-Reggio Calabria, con la ferrovia che passa per Vallo della Lucania e con l’auspicata linea ad Alta Velocità, in predicato di attraversare il Vallo di Diano, contribuendo a far uscire quest’area interna della Campania da un profondo e dannoso isolamento. In questa delicata fase di progettazione, lo sforzo comune – conclude il consigliere regionale – dovrebbe essere orientato su interventi che non rappresentino un carico per le prossime generazioni, ma che, al contrario, siano in grado di generare benefici tangibili e di lungo periodo sui territori. In tale ottica e nella consapevolezza che i temi richiamati siano prioritari nell’agenda politica del Governo, ho chiesto a entrambi, ciascuno per la propria precipua competenza, di fare in modo che questo progetto, indispensabile per la crescita di un territorio troppe volte tagliato fuori dagli investimenti importanti, venga finalmente finanziato”.

Così la nota del consigliere regionale della Lega Attilio Pierro in merito alla richiesta inviata al ministro Carfagna e al vice ministro Morelli per la realizzazione della “Strada del Parco” attraverso il PNRR.