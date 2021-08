Cilento, blitz nei luoghi della movida: denunce e sanzioni

Blitz nei locali della movida, controlli intensificati sulle strade ed interventi sulle spiagge contro assembramenti e festini non autorizzati. Ferragosto super controllato lunga la costiera Cilentana. Nel territorio di competenza della compagnia carabinieri di Vallo della Lucania guidata dal Capitano Annarita D’Ambrosio, per tutto il mese di Agosto le stazioni carabinieri presenti sul fascia costiera sono state dotate di due unità in più, proprio per garantire un maggiore controllo del territorio.

Nel weekend di ferragosto, anche con l’ausilio di cani antidroga, sono stati passati al setaccio i locali notturni presenti nelle località costiere. Sabato notte ad Acciaroli, dove si è registrata una maggiore affluenza di vacanzieri soprattutto giovani, gli uomini della stazione di Pollica, guidati dal maresciallo Salvatore Sergi, hanno controllato i locali presenti sul porto cittadino. Un’operazione tesa al contrasto dello spaccio e dell’uso di stupefacenti.

Il bilancio degli interventi, estesi a tutta la costa, ha fatto registrare sequestri di stupefacente per uso personale. I militari nelle scorse settimane hanno lavorato molto sulla prevenzione. Controlli straordinari anche più a sud.

A Marina di Camerota blitz congiunto dei carabinieri e degli agenti della polizia locale. Le forze dell’ordine sono intervenute in località Mingardo e Cala del Cefalo per smantellare i falò e gli accampamenti abusivi. Decine di ragazzi pronti per festeggiare la notte di Ferragosto a ridosso della spiaggia sono stati rispediti a casa. Due di loro sono stati trovati anche in possesso di sostanza stupefacente e quindi segnalati alla prefettura. I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni lungo il litorale di Camerota.