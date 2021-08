Us Agropoli, doppio annuncio: un nuovo innesto ed il kit da gioco per la stagione 2021-2022

Ieri l’Us Agropoli ha tenuto la prima conferenza stampa della stagione. La squadra si è ritrovata sotto gli occhi di mister Giuseppe Cianfrone e dello staff tecnico. I calciatori si sono radunati presso l’impianto sportivo “R. Guariglia” in due gruppi: quello della prima squadra a lavorare da un lato e quello degli under in prova ad allenarsi a pochi metri di distanza. Continuano poi gli annunci per la società cilentana che ha formalizzato le divise da gioco in uso nella stagione 2021-2022 oltre all’innesto di Mario Criscuolo. Questo il doppio comunicato di giornata del club delfino.

Us Agropoli: per la difesa arriva Mario Criscuolo

Difensore con trascorsi importanti in Serie D, Mario Criscuolo è un nuovo giocatore dell’US Agropoli. Il calciatore va arricchire il nostro reparto difensivo ed è già aggregato al gruppo per l’inizio di questa nuova stagione.Il difensore arriva dalla Virtus Cilento mentre in carriera ha vestito le maglie di Gelbison, Lagonegro, Grumentum e Vultur Rionero collezionando numerosi presenze tra Serie D ed Eccellenza.

L’annuncio della maglia per la prossima stagione

Uno studio accurato per progettare ed ideare i nostri kit 2021/2022. La nostra storia che arriva sulle maglie del centenario. Ideate accuratamente da BMP Group srls l’ausilio di GraficArt, vogliono mettere la storia centenaria del delfino sulla pelle dei nostri calciatori. Le divise sono ispirate alle maglie che hanno fatto la storia dell’Agropoli, guardando però al futuro con un delfino stilizzato e dettagli che hanno la stessa ambizione di questa società. Ovvero far tornare l’Agropoli nei palcoscenici che merita.

L’annuncio delle ore scorse l’anno del centenario

Quello di oggi non è un giorno qualsiasi anche se di certo ne verranno di più importanti. Quella di oggi è solo l’ennesima pagina della nostra grande storia, una storia lunga 100 anni. Siamo gli unici in Campania a poter festeggiare davvero il centenario. Dal 1921, senza sosta, il calcio ad Agropoli è stato grande protagonista. Siamo una città che ha vissuto e respirato calcio da sempre. Dai vicoli del centro storico fino al mitico “Landolfi”, passando per ogni angolo della città fino ad arrivare al nostro splendido “R. Guariglia”. Abbiamo giocato a pallone in strada, sulla spiaggia, sulle alghe, sulla terra battuta. Abbiamo incantato tutta Italia grazie ai nostri tifosi. Insomma, Ma oggi il passato non ci interessa perchè guardiamo al futuro. Puntiamo a scrivere altre pagine gloriose della nostra storia centenaria. E perchè no, magari saranno le migliori. In fondo si dice sempre che la vittoria più bella è la prossima. Ecco, oggi ci mettiamo al lavoro per raggiungere tante altre vittorie. Tutti insieme, con il delfino nel cuore Oggi inizia la nostra stagione. Forza Agropoli, forza Delfini ci sono ancora tante pagine di storia da scrivere.