US Agropoli: oggi la presentazione, le parole dei protagonisti

Nel pomeriggio di oggi presentazione ufficiale in casa US Agropoli, che ha aperto i battenti cosi sulla prossima stagione. Alle ore 16:30 allo stadio “Guariglia” la compagine cilentana ha dato vita ad una conferenza stampa nella quale hanno preso parte il presidente Nicola Volpe, il direttore generale Ugo Schiavo ed il tecnico Giuseppe Cianfrone. Una mezzora dopo poi la prima squadra ha cominciato la preparazione.

Us Agropoli: le parole dei protagonisti

Il tecnico Giuseppe Cianfrone

“Cercheremo di dare un calcio propositivo con un gioco molto divertente che possa dare soddisfazioni a società e tifosi. È stata allestita una buona rosa che sarà sicuramente competitiva. I tifosi sono stata una componente che ci è mancata nelle ultime stagioni.

Si punterà sia sulla prima squadra sia sul settore giovanile, aspetto sul quale sicuramente il club cercherà di fare bene. Sono felice di essere stato un calciatore che ha calcato i campi di Promozione, Eccellenza e Serie D, oltre che un allenatore in seconda e ora il primo. Ora vorremmo festeggiare al meglio questo centenario” .

Il presidente Nicola Volpe

“Lo scorso anno abbiamo fatto bene grazie ad un gruppo unito che si è dato da fare. Ringrazio tutti quelli che in questi due anni hanno permesso di arrivare fino a questo momento, da Domenico Cerruti a Carmelo Infante. Vogliamo che altre persone possano avvicinarsi a questo progetto e farci crescere sempre di più. Ora parlerà il campo. Ci teniamo a festeggiare alla fine di questo mese al meglio il centenario. Ci tengo poi a ringraziare anche Rosario Gaglione e il sindaco di Capaccio-Paestum Franco Alfieri e quello di Agropoli Adamo Coppola, che non si sono tirati indietro nei momenti più difficili. Vogliamo avvicinare da oggi anche la tifoseria all’Us Agropoli”.

Il direttore generale Ugo Schiavo

“Abbiamo raggiunto un’intesa con un portiere over ovvero Cetrangolo, a cui sarà affiancato un profilo under. Sono tanti i giovani che saranno valutati in questo periodo. Ho lasciato due anni fa la Gelbison per abbracciare il progetto Virtus Cilento, dove abbiamo vinto un campionato e sfiorato un traguardo importante lo scorso campionato. Il nostro obiettivo ora è quello di portare l’Us in Serie D in breve tempo. Per il futuro si lavora dal martedì al sabato e non limitarsi a quello che succede la domenica. C’è un progetto ampio che vogliamo portare sul territorio abbracciando bambini, giovani e famiglie. Qui abbiamo già formato un gruppo solido dal punto di vista dirigenziale che punta a fare bene insieme”.

Oggi festeggiato anche il centesimo anno di storia

Quello di oggi non è un giorno qualsiasi anche se di certo ne verranno di più importanti. Quella di oggi è solo l’ennesima pagina della nostra grande storia, una storia lunga 100 anni. Siamo gli unici in Campania a poter festeggiare davvero il centenario. Dal 1921, senza sosta, il calcio ad Agropoli è stato grande protagonista. Siamo una città che ha vissuto e respirato calcio da sempre. Dai vicoli del centro storico fino al mitico “Landolfi”, passando per ogni angolo della città fino ad arrivare al nostro splendido “R. Guariglia”. Abbiamo giocato a pallone in strada, sulla spiaggia, sulle alghe, sulla terra battuta. Abbiamo incantato tutta Italia grazie ai nostri tifosi. Insomma, Ma oggi il passato non ci interessa perchè guardiamo al futuro. Puntiamo a scrivere altre pagine gloriose della nostra storia centenaria. E perchè no, magari saranno le migliori. In fondo si dice sempre che la vittoria più bella è la prossima. Ecco, oggi ci mettiamo al lavoro per raggiungere tante altre vittorie. Tutti insieme, con il delfino nel cuore. Forza Agropoli, forza Delfini ci sono ancora tante pagine di storia da scrivere.