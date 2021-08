Nicola Volpe, Us Agropoli: “Grazie Cerruti, la nuova società non dimentica chi ha contribuito alla storia di questa squadra”

Continua la campagna acquisti dell’Us Agropoli cara al presidente Nicola Volpe. I cilentani nelle ultime 24 ore ha reso noto tre nuovi innesti da consegnare al tecnico Giuseppe Cianfrone.

Us Agropoli: ufficiale l’arrivo di Salvatore Bacio Terracino

Mercato senza sosta per l’Agropoli che dopo aver chiuso l’arrivo di Roghi si assicura anche al firma dell’attaccante esterno Salvatore Bacio Terracino. L’esterno napoletano, classe 1990, oltre alla Serie D ha calcato anche in campi di C. Arriva direttamente dalla Frattese dove ha vissuto da protagonista l’ultimo campionato di Eccellenza. In carriera invece ha vestito le maglie importanti di Potenza, Francavilla, Giugliano, Picerno e Pomigliano. Attaccante esterno, come detto, è uno dei pezzi pregiati della categoria e per averlo la società ha dovuto superare la concorrenza di numerosi club che avevano messo gli occhi sul calciatore che invece ha scelto Agropoli fortemente convinto dal progetto ambizioso che la società sta mettendo in atto.

Ai delfini anche Salvatore Roghi

L’US Agropoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive dell’attaccante, classe 1995, Salvatore Roghi. L’attaccante partenopeo in carriera ha disputato oltre 50 presenze tra Serie D e Serie C. Numerose le maglie indossate a partire dal settore giovanile dove ha vestito le casacche di Mariano Keller, Siena, Taranto e Benevento. In carriera inoltre ha giocato con Taranto, Arzanese, Procida, Akragas, Frattese, Puteolana, Turris, Scafatese, Lavello, Avezzano, Sora e Afragolese.

Per i cilentani anche Antonio Della Monica

L’US Agropoli comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Antonio Della Monica. Un altro difensore di categoria per mister Cianfrone. Della Monica, classe 1996, vanta un curriculum di assoluto valore con oltre 120 presenze in Serie D raccolte nei gironi I, H e G. In carriera ha vestito le maglie di Puteolana, Frattese, Sarnese, Granata, Afragolese e Nuova Napoli.

I ringraziamenti dell’Us Agropoli per voce del presidente Nicola Volpe

Alla vigilia della stagione 2021/2022 il Presidente Nicola Volpe ci tiene ad esprimere un ringraziamento pubblico nei confronti di una figura storica per il calcio agropolese. Si tratta di Domenico Cerruti, uno dei Presidenti che ha contribuito alla centenaria storia dell’Agropoli. Tutta la società, con la condivisione di Carmelo Infante e Domenico Cerruti, è al lavoro per allestire una squadra di tutto rispetto, per ambire a scenari importanti, così come l’US Agropoli merita.

Le parole del presidente Volpe

“L’US Agropoli e la città hanno grande rispetto per Domenico Cerruti, per il suo grande impegno ed il lavoro svolto nel corso degli anni. Anche se non come in passato la sua figura è sempre stata di vitale importanza per le sorti dei delfini e anche quest’anno dobbiamo ringraziarlo perchè non ci farà mancare il suo apporto. E’ stato lo stesso Presidente Onorario Carmelo Infante a volere fortemente nell’organigramma Cerruti seppur con una carica simbolica come quella di ‘Presidente Storico’. Una figura pensata e scelta anche dalla nuova società che con Domenico ha subito instaurato un rapporto eccezionale fatto di reciproca stima e fiducia perchè l’obiettivo della nuova società è quello di guardare al futuro senza dimenticare chi ha contribuito fortemente per la storia di questa squadra“.