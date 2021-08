Us Agropoli: dal mercato tris di innesti per i delfini

Ancora un tris di innesti per l’Us Agropoli che nei giorni scorsi aveva già annunciato l’approdo di diversi elementi in maglia delfina. Nelle ultime la stessa società ha reso noto gli ingaggi di Matrone, Masocco e Della Guardia.

Us Agropoli: ufficiale l’innesto di Angelo Della Guardia

Altro colpo di mercato per l’Agropoli che si assicura le prestazioni sportive, per l’anno 2021/2022, del difensore, classe 1995, Angelo Della Guardia. Difensore importante per la categoria vanta già numerose presenze in Serie D con le maglie di Palmese, Castrovillari e Torres. Proprio con il Castrovillari, inoltre, ha messo in bacheca una promozione in Serie D nella finale playoff vinta proprio ai danni dei delfini.

Le parole del difensore

“𝘈𝘨𝘳𝘰𝘱𝘰𝘭𝘪 𝘦̀ 𝘶𝘯𝘢 𝘱𝘪𝘢𝘻𝘻𝘢 𝘤𝘩𝘦 𝘦𝘯𝘵𝘶𝘴𝘪𝘢𝘴𝘮𝘢 𝘯𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯𝘢𝘳𝘪𝘰. 𝘏𝘰 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘢 𝘴𝘶𝘣𝘪𝘵𝘰 𝘭𝘢 𝘧𝘪𝘥𝘶𝘤𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵𝘢̀, 𝘶𝘯𝘢 𝘤𝘩𝘪𝘢𝘮𝘢𝘵𝘢 𝘥𝘢 𝘈𝘨𝘳𝘰𝘱𝘰𝘭𝘪 𝘧𝘢 𝘨𝘰𝘭𝘢 𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘪 𝘤𝘢𝘭𝘤𝘪𝘢𝘵𝘰𝘳𝘪. 𝘚𝘱𝘦𝘳𝘰 𝘥𝘪 𝘳𝘪𝘱𝘢𝘨𝘢𝘳𝘦 𝘥𝘢 𝘴𝘶𝘣𝘪𝘵𝘰 𝘭𝘢 𝘧𝘪𝘥𝘶𝘤𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘥𝘪𝘳𝘪𝘨𝘦𝘯𝘻𝘢 𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘶𝘵𝘢𝘳𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘨𝘳𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘨𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘭𝘪𝘢”.

Conferma per Matrone

L’US Agropoli comunica di aver confermato il rapporto con il calciatore Aniello Matrone. Classe 1998 ha iniziato la carriera nelle giovanili di Parma, Latine e Frosinone prima di passare alla Monterosi. Successivamente sono arrivate le esperienze con Sangiovannese, Nocerina e poi Agropoli. In carriera, inoltre, vanta oltre 100 presenze in Serie D. Un altro acquisto di assoluto valore per la rosa2021/2022 dell’US Agropoli.

Ieri l’annuncio di Jury Masocco

Terza stagione con la maglia dei delfini per Juri Masocco. Il centrocampista laziale, classe ’96, è stato fortemente voluto dalla società e dello staff tecnico dopo che la passata stagione ha onorato anche lui la maglia dell’Agropoli. Per Masocco, come detto, si tratta della terza stagione complessiva ad Agropoli. In carriera, invece, vanta esperienze in Serie C con le maglie di ACR Messina e Teramo; in Serie D invece ha giocato con le casacche di Brindisi, Nuorese e San Teodoro. Ha collezionato inoltre la vittoria del campionato di Eccellenza con la maglia della Polisportiva Santa Maria.

Le esternazioni del centrocampista

“𝘚𝘰𝘯𝘰 𝘮𝘰𝘭𝘵𝘰 𝘧𝘦𝘭𝘪𝘤𝘦 𝘥𝘪 𝘷𝘦𝘴𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘢𝘯𝘤𝘰𝘳𝘢 𝘭𝘢 𝘮𝘢𝘨𝘭𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘪 𝘥𝘦𝘭𝘧𝘪𝘯𝘪. 𝘈𝘨𝘳𝘰𝘱𝘰𝘭𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘮𝘦 𝘦̀ 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘦𝘤𝘰𝘯𝘥𝘢 𝘤𝘢𝘴𝘢. 𝘜𝘯𝘢 𝘤𝘪𝘵𝘵𝘢̀ 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘪 𝘩𝘢 𝘥𝘢𝘵𝘰 𝘵𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘵𝘪𝘧𝘰𝘴𝘪 𝘤𝘩𝘦 𝘮𝘪 𝘩𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘧𝘢𝘵𝘵𝘰 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘳𝘦 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘶𝘯𝘰 𝘥𝘪 𝘭𝘰𝘳𝘰. 𝘋𝘢𝘳𝘰̀ 𝘪𝘭 𝘮𝘢𝘴𝘴𝘪𝘮𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘳𝘪𝘱𝘢𝘨𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘢 𝘧𝘪𝘥𝘶𝘤𝘪𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘴𝘰𝘤𝘪𝘦𝘵𝘢̀ 𝘪𝘯 𝘶𝘯 𝘢𝘯𝘯𝘰 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘦𝘯𝘢𝘳𝘪𝘰”.