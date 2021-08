Us Agropoli: annunciati un ex Sorrento ed un ex Virtus Cilento

Continuano i movimenti di mercato in casa Us Agropoli. Il club delfino presieduto da Nicola Volpe nelle ore scorse aveva reso noto i nomi di sei innesti. A Giovanni Monzo, Stefano Marrocco, Domenico Maiese, Paolo De Cristofaro, Giuseppe Natiello e Marco Passaro, per la squadra allenata da Giuseppe Cianfrone, sono arrivati altri due tasselli in entrata. Questo il comunicato diramato dal club caro al patron Carmelo Infante che rende noto l’approdo di Danilo Gargaro e Stefano Costantino.

Us Agropoli: ufficiale l’arrivo del laterale Danilo Gargaro

Ancora un arrivo in casa Agropoli. C’è la firma di Danilo Gargaro. Il giovane difensore, classe 2001, ha alle spalle già una carriera importante ed un campionato di Eccellenza vinto con la Polisportiva Santa Maria. Nella passata stagione invece ha vestito la maglia della Virtus Cilento dimostrandosi un punto fermo per tutta la stagione. I primi passi invece li ha mossi nei settori giovanili del Potenza e dell’Avellino.

Nella serata di ieri l’annuncio del centrocampista Stefano Costantino

Colpo da novanta dell’US Agropoli che nella giornata di oggi si è assicurata le prestazioni del centrocampista, classe ’87, Stefano Costantino. Quella di Costantino è una carriera importante, condita da 280 presenze in Serie D e 10 in Serie C. In carriera ha vestito le maglie di Sant’Antonio Abate, Vigor Lamezia, Gladiator, Terracina, Bastia. Herculaneum, Savoia, Sorrento, Anconitana e Matese. Nell’ultima stagione ha giocato con l’Afragolese In carriera, inoltre, vanta esperienze in ben cinque gironi di Serie D.”

Le prime parole del centrocampista delfino

“Quella di Agropoli è stata sempre una piazza che mi ha affascinato. Sono davvero contento di aver fatto questa scelta perchè ho sentito da parte della società una forte stima nei miei confronti. Sono motivatissimo, non vedo l’ora di iniziare e di riportare l’Agropoli dove merita soprattutto in questo che è l’anno del centenario”.