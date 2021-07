Us Agropoli: un nuovo innesto ed una riconferma per i cilentani

Continuano i movimenti di mercato in casa Us Agropoli. Il club delfino presieduto da Nicola Volpe nelle ore scorse aveva reso noto i nomi di quattro innesti. Nella mattinata di oggi, per la squadra allenata da Giuseppe Cianfrone, altri due tasselli in entrata. Questo il comunicato diramato dal club caro al patron Carmelo Infante.

Us Agropoli: Domenico Maiese approda nella squadra del tecnico Giuseppe Cianfrone

Difensore di pure classe per l’US Agropoli. Domenico Maiese dopo una carriera ricca di soddisfazioni arriva alla corte dei delfini. Cilentano doc, ha svolto parte del suo percorso giovanile con l’Inter per poi passare al Lecco in Serie C. Successivamente ha disputato numerosi campionati in Serie D anche con le maglie di Gelbison, Legnago e Roccella. Vanta anche esperienze internazionali nel calcio inglese dove ha disputato una stagione con l’Ashton United. Le due stagioni passate, infine, ha vestito la maglia della Virtus Cilento.

Conferma per Paolo De Cristofaro

Professionalità ed appartenenza, oltre alle grandi doti tecniche. Paolo De Cristofaro per il secondo anno consecutivo vestirà la maglia dell’US Agropoli. Uno dei protagonisti della passata stagione nella quale ha disputato un campionato di assoluto valore tecnico e caratteriale. Arrivato in punta di piedi è diventato uno dei leader della squadra che ha sfiorato l’accesso alla finale dei playoff.

Le parole del calciatore

“Sono veramente contento di essere rimasto ad Agropoli. E’ stata una scelta molto facile perchè qui ho fatto un percorso di tre mesi che mi ha segnato davvero tanto. Per il prossimo anno bisogna lavorare molto, giorno dopo giorno, per cercare di inseguire qualcosa di grande. Sono anche felice di ritrovare mister Cianfrone e di poter lavorare nuovamente con lui anche in questa stagione. Dopo quasi due anni, infine, non vedo l’ora di riabbracciare i tifosi perchè insieme a loro vogliamo toglierci grandi soddisfazioni”.