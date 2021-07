Us Agropoli: ecco altri due colpi, sono quattro i calciatori già annunciati

Dopo gli annunci degli acquisti di Giuseppe Natiello e Marco Passaro, giunti nelle ore scorse, l’Us Agropoli ha reso noto il nome di altri due calciatori che hanno sposato il progetto del team cilentano. Giovanni Monzo e Stefano Marocco faranno parte del club delfino nell’annata alle porte targata 2021-2022.

Us Agropoli: Giovanni Monzo approda nel team guidato dal tecnico Giuseppe Cianfrone

Cuore, quantità e qualità per il centrocampo dell’US Agropoli. Dopo le due eccellenti stagioni con la maglia della Virtus Cilento Giovanni Monzo diventa un giocatore biancazzurro. Centrocampista dal grande valore ha dimostrato di poter giocare in tutti i ruoli della linea mediana. Un jolly per mister Cianfrone che certamente sarà di grande apporto per la prossima stagione.

Anche il centravanti ex Calpazio Stefano Marrocco firma con i cilentani

Attaccante di assoluto valore Stefano Marrocco arriva alla corte di mister Cianfrone. La punta cilentana ha siglato questo pomeriggio il suo legame con la storica maglia dell’Agropoli. Anche lui nella passata stagione ha fatto grandi cose con la maglia della Virtus Cilento, in passato invece ha vestito le maglie di Pol. Santa Maria e Calpazio. Attaccante dalle grandi doti fisiche è allo stesso tempo dotato di ottima tecnica. Il calciatore è già pronto per iniziare la nuova stagione.