Us Agropoli: Marco Passaro e Giuseppe Natiello i primi colpi dei delfini

Primi colpi per l’Us Agropoli cara al presidente Nicola Volpe, che in questo 2021 ha raggiunto il suo centesimo anno di storia. Dopo la chiusura della trattativa che ha portato nei giorni scorsi il gruppo comandato da Carmelo Infante ai vertici della società delfina arrivano, infatti, le prime ufficialità di mercato. Nelle ore scorse il team cilentano, che giocherà nel prossimo torneo il campionato di Eccellenza, ha annunciato gli arrivi di Marco Passaro e Giuseppe Natiello, due calciatori dallo spessore assoluto nella categoria. Questi i comunicati diramati dal sodalizio, allenato da Giuseppe Cianfrone, che gioca le sue gare interne allo stadio “Guariglia”.

Us Agropoli: oggi l’annuncio di Marco Passaro

Il cilentano Marco Passaro è il nuovo colpo di mercato dell’US Agropoli. Altro calciatore che non ha bisogno di presentazioni. L’ala destra vanta oltre 150 presenze in Serie D raccolte con le maglie di Gelbison, Milano City ed Atletico Fiuggi. Arriva ad Agropoli dopo la stagione disputata con la Virtus Cilento.

Le prime parole del calciatore

“Sono molto felice di arrivare ad Agropoli una piazza storica ed importante. Darò il massimo per questa maglia nell’anno del centenario, ringrazio la società per la fiducia“.

Ieri comunicato il primo innesto dei delfini: Giuseppe Natiello torna a giocare al Guariglia

Dopo due stagioni lontano da #Agropoli Giuseppe Natiello torna a vestire la gloriosa maglia dei delfini. Con la maglia dell’US Agropoli Natiello ha sfiorato per due anni consecutivi la promozione in Serie D, sfumata solo nella finale play-off. Come calciatore non ha bisogno di presentazioni. La passata stagione ha vestito prima la maglia del Castel San Giorgio e poi quella della Virtus Cilento. Forte centrocampista può occupare tutte le posizioni del centrocampo. Sempre pericoloso sui calci piazzati grazie ad un destro educatissimo. Il calciatore è già a disposizione del tecnico Cianfrone in attesa dell’inizio della preparazione estiva.