Us Agropoli: annunciato lo staff tecnico e quello societario

Nella giornata odierna l’Us Agropoli ha annunciato ufficialmente le cariche dello staff tecnico e dirigenziale in vista della prossima stagione, da disputare in Eccellenza. Nelle ore scorse era stato reso noto il nome dell’allenatore che sarà Giuseppe Cianfrone, vice lo scorso anno di Carmine Turco.

Us Agropoli: definito lo staff del tecnico Giuseppe Cianfrone

L’U.S. Agropoli ha annunciato lo staff che affiancherà Giuseppe Cianfrone. Il vice allenatore sarà Alfonso Liguori mentre il preparatore dei portieri Marco Di Genio. Quello atletico, invece, è Gianpiero D’Anisi mentre Fabio Dell’Isola è il nuovo fisioterapista. I magazzinieri saranno, poi, Basilio Esposito e Flavio Palombo.

Il nuovo organigramma societario del club cilentano

L’US Agropoli ha reso noto parallelamente il nuovo assetto societario per la stagione 2021/2022. Il presidente sarà ancora Nicola Volpe, al suo fianco con la carica di presidente onoario Domenico Cerruti e Carmelo Infante mentre il presidente benemerito resta Bruno Meola. In qualità di vice-presidente entra nel club cilentano Francesco Palo, con direttore generale Ugo Schiavo, direttore sportivo Domingo Esposito. L’area legale è affidata all’avvocato Antonello Striano e quella eventi a Paolo Fusco. Il medico sociale sarà Rosa Lampasona, il team manager Daniel Iannoto ed il segretario Gabriele Giordano. L’addetto stampa resta Carlo Marrazza con Enrico Serrapede addetto all’area comunicazione web e social, il fotografo, infine, resta Carol Violante.

Il saluto del team delfino ai suoi tifosi

La società saluta i tifosi ed è già al lavoro per allestire la rosa per la prossima stagione. Il campionato ormai alle porte sancirà il centenario dei delfini e tutti i componenti societari sono al lavoro per onorare la storia dell’US Agropoli. La società, appena insediatasi con un progetto pluriennale, chiedo sostegno per riportare l’US Agropoli nelle categorie che merita. Per vincere c’è bisogno della giusta alchimia tra squadra, società e istituzioni ma soprattutto dell’apporto dei tifosi.