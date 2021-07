Giuseppe Cianfrone: è delfino il nuovo allenatore dell’Agropoli

L’Agropoli dopo la delusione per la mancata conquista della promozione in Serie D, svanita ai play-off di Eccellenza, sta per ripartire con un nuovo corso a guidare la compagine delfina. Iscrizione effettuata nel massimo campionato dilettantistico regionale e annuncio del nuovo allenatore che sarà l’agropolese Giuseppe Cianfrone, già secondo di Carmine Turco. Questo l’annuncio del sodalizio cilentano giunto nel pomeriggio di oggi.

È Giuseppe Cianfrone il nuovo allenatore dei delfini

L’US Agropoli comunica di aver affidato a Giuseppe Cianfrone la guida tecnica della prima squadra per la stagione 2021/2022. Dopo le esperienze come allenatore in seconda sulle panchine della Sarnese e della stessa US Agropoli per Cianfrone si tratta della prima esperienza da allenatore in prima nel campionato di Eccellenza.

Agropolese doc, già come vice Turco ha dimostrato tutto il suo valore tanto da guadagnarsi la promozione sul campo per la prossima stagione.

Le prime parole del nuovo allenatore dell’Agropoli

“Sono molto orgoglioso di ricoprire la carica di allenatore dell’Agropoli. Voglio ringraziare la società per avermi scelto. Essere l’allenatore della mia città nell’anno del centenario è un’emozione molto forte. La società inoltre sta allestendo una squadra importante e sono sicuro che faremo bella figura come fatto la passata stagione. Ai tifosi, infine, chiedo di avvicinarsi nuovamente alla nostra amata Agropoli”.

Iscrizione effettuata e novità in arrivo

L’US Agropoli rende noto di aver effettuato, in data odierna, regolare iscrizione al prossimo campionato di Eccellenza. Ancora una volta i delfini saranno ai nastri di partenza del massimo campionato regionale, Il Presidente Nicola Volpe ringrazia tutti coloro che hanno reso possibile il proseguimento della gloriosa storia dei delfini.

Sul fronte societario, inoltre, la società comunica che nei prossimi giorni verranno comunicate ufficialmente tutte le novità riguardanti l’organigramma. Ai tifosi però possiamo già dire che il futuro dell’Agropoli, oltre ad essere in buone mani, si prospetta sempre più roseo.