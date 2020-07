Send an email

Follow on Twitter

Calcio locale: la Sanmaurese prepara il suo ritorno in campo

https://www.infocilento.it/2018/04/18/coppa-campania-trionfo-sanmaurese/La Sanmaurese, dopo un anno di assenza dai campi di calcio tornerà protagonista sui manti erbosi della provincia di Salerno. Il club cilentano, che nella passata estate aveva ceduto il suo titolo sportivo alla Virtus Cilento, sta preparando il suo rientro per la stagione agonistica alle porte. L’obiettivo principarle sarà quello di permettere ai ragazzi di San Mauro Cilento, e paesi limitrofi, di poter usare il calcio come veicolo di socializzazione ed integrazione sociale. I rossoblu, negli ultimi anni, avevano vinto il campionato di Terza Categoria, nel 2015/2016, quello di Seconda, nel 2016/2017, e quello di Prima, nel 2017/2018. Nella stagione 2018/2019, invece, i rossoblu arrivarono sino alla finale play-off di Promozione, pareggiata a reti bianche contro il Buccino Volcei. Per lo stesso club da ricordare, inoltre, la conquista della Coppa Italia di Prima Categoria, vinta nell’aprile del 2018. Il sodalizio cilentano dovrebbe partire dalla Terza Categoria con la dwenominazione di ASD Sanmaurese 1980.

L’annuncio del club

Con l’ultimo comunicato sulle classifiche, l’avventura della società fondata nel 2015 ASD Sanmaurese chiude in bellezza la sua storia, arrivando al massimo campionato regionale e nei prossimi giorni cambierà denominazione. Dalla stagione 2020/21 si ripartirà da San Mauro Cilento con la nuova società ASD SANMAURESE 1980.

Il libro sulla Sanmaurese

Lo stesso club, tramite una nota apparsa sul proprio profilo ufficiale Facebook, ha reso noto che è pronto un libro sulla storia calcistica della Sanmaurese. Questo verrà presentato, con tutta probabilità, nelle prossime settimane.

Siamo lieti di annunciarvi che dopo un duro lavoro è finalmente realtà il libro sulla storia del calcio a San Mauro Cilento. L’opera realizzata grazie alla volontà e alla determinazione del Prof. Osvaldo Marrocco coadiuvato da Vincenzo Feo e Angelo Giordano ripercorre la storia, soprattutto fotografica, del calcio sanmaurese da fine anni sessanta ai trionfi degli ultimi anni. E’ nostra intenzione organizzare un evento pubblico in cui presentare e promuovere il libro così come merita. Vi terremo aggiornati su luogo e data di tale evento.