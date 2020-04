Assistenza Covid: aprono gli USCA anche ad Agropoli e Vallo

Attivi i presidi USCA, le Unità speciale per le cure domiciliari. Si tratta di una sorta di guardia medica speciale che avrà il compito di garantire 7 giorni su 7, dalle 8 alle 20, l’assistenza territoriale dei pazienti affetti da Covid-19. Sono 21 i centri in tutta la Provincia di Salerno previsti dall’Asl Salerno. Nel Cilento, Vallo di Diano e Alburni i primi ad essere attivati sono stati quelli di Vallo della Lucania, Sala Consilina e Trentinara.

Poi via libera ad Agropoli. In quest’ultimo caso l’USCA è operativo da questa mattina presso i locali della sala mortuaria dell’ospedale di Agropoli, riconvertiti momentaneamente per l’emergenza. Questi presidi di assistenza “a domicilio”, dovrebbero garantire la diminuzione degli accessi nelle strutture ospedaliere: i pazienti, malati o con sintomi sospetti, potranno ricevere assistenza da personale esperto senza doversi necessariamente recarsi nelle strutture ospedaliere con il rischio di intasare e contaminare i pronto soccorso.

I componenti dell’Usca operano in stretto contatto con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta, i medici di continuità assistenziale e i medici della centrale unica 118, per lo scambio di informazioni relative al decorso clinico dei pazienti. In settimana partono anche i presidi USCA di Sicignano degli Alburni e Caselle in Pittari.