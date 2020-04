Sala Consilina: attiva Unità Speciale di Continuità Assistenziale

Parte a Sala Consilina il servizio di assistenza medica domiciliare per chi è affetto da Covid o ha sintomi sospetti. La sede dell’Unità Speciale di Continuità Assistenziale di Sala Consilina si trova presso la ex Scuola Elementare in località Fonti e sarà operativa da domani tutti i giorni dalle 8.00 alle 20.00

Le USCA, Unità Speciali di Continuità Assistenziale sono équipe mediche che si occupano dell’assistenza a domicilio delle persone positive al Coronavirus e di casi di pazienti con sintomatologia influenzale sospetta.

Faranno riferimento a Sala Consilina anche gli altri comuni del territorio.