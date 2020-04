Trentinara: attiva Unità Speciale di Continuità Assistenziale

“A partire da oggi e per tutta la durata della emergenza epidemiologica da COVID-19, è attiva, con la presenza di un medico, presso la già sede del Presidio di Continuità Assistenziale in Via Manzoni del nostro Comune, una Unità Speciale che funzionerà sette giorni su sette dalle ore 08.00 alle 20.00”. Ad annunciarlo il sindaco di Trentinara, Rosario Carione.

L’USCA è stata attivata dall’Asl Salerno per l’intero ambito del Distretto Sanitario 69.

Tale Unità Speciale, è destinata alla eventuale gestione domiciliare dei pazienti Covid-19 e/o sospetti che non hanno carattere di urgenza e non necessitano di ricovero ospedaliero e sarà a stretto contatto con il Medico Medicina Generale per la gestione del paziente stesso.