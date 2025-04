Violento incidente a Policastro Bussentino: due le auto coinvolte

Un violento incidente stradale si è verificato intorno alle 16:30 lungo la strada statale 18 nei pressi dello svincolo della Cilentana, nella frazione costiera di Policastro Bussentino.

La dinamica

Lo scontro ha coinvolto due autovetture: una Fiat Panda con a bordo una 63enne di Roccagloriosa e una Fiat Idea con alla guida un 80enne di Torre Orsaia ma residente a Policastro Bussentino.

I soccorsi

Per entrambi gli occupanti delle automobili si è reso necessario il trasferimento in ambulanza presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Nessuno dei due incidentati sarebbe in pericolo di vita, ma entrambi hanno riportato politraumi.

Gli interventi

Sul posto immediato è stato l’arrivo dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino, guidati dal Caporeparto Nunzio d’Amato, degli agenti della Polizia Stradale di Sapri guidati dal Sostituto Commissario Silvio Riccio, e della Polizia Municipale di Santa Marina per veicolare il traffico, molto intenso in queste ore della giornata.

Sarà compito degli uomini della Polizia Stradale stabilire l’esatta dinamica dei fatti avvenuti. Secondo una prima ricostruzione dei fatti avvenuti, pare ci sia stato un violento tamponamento tra le due automobili. La dinamica è al vaglio delle forze dell’ordine.