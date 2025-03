Ancora un incidente sulla Cilentana: scontro auto – furgone

Ennesimo incidente nel primo pomeriggio, intorno alle 14, sulla Strada Statale 18 Variante Cilentana, tra gli svincoli di Cuccaro Vetere e Ceraso. Per cause in corso di accertamento due automobile si sono scontrate nel tratto presente subito dopo la galleria San Vito.

L’incidente

A rimanere coinvolti nel sinistro una Ford Fiesta con alla guida una donna che procedeva in direzione Sapri e un furgonato con a bordo un uomo che viaggiava nella direzione opposta.

Allertate le forze dell’ordine sul posto necessario è stato l’arrivo dei sanitari del 118 che hanno trasportato entrambi i feriti presso l’ospedale San Luca di Vallo della Lucania.

Da una prima diagnosi sembra che le due persone coinvolte nell’incidente non abbiamo riportato gravi lesioni ma per entrambe sono state necessarie le cure del personale medico del San Luca.

Sul luogo dell’incidente immediato è stato l’arrivo anche dei Carabinieri del Reparto Terriroriale di Vallo della Lucania per i necessari rilievi del caso e per gestire il traffico veicolare, intenso nelle peime ore del pomeriggio. Toccherà ai militari stabilire l’esatta dinamica dei fatti accaduti.

Una delle cause dello scontro tra le autovetture potrebbe essere stato il manto stradale reso viscido dalle copiose piogge che dalla prima mattinata si sono abbattute su tutto il territorio.