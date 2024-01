Villa Marina di Agropoli, dove il benessere dei nostri cari fa la differenza

Cosa chiederemmo per un nostro caro, un genitore proprio, un nonno, una sorella rimasta sola? Conforto, sostegno, sollievo, ma anche incoraggiamento, restituzione di dignità e soprattutto solidarietà negli occhi e nelle mani degli operatori che ‘abbracciano’ la persona anziana non solo materialmente ma nella “presa in carico” complessiva.

A questo lavora, con passione ed esperienza decennale, la casa di ospitalità per anziani Villa Marina Cuore immacolato di Maria, dove il valore aggiunto, nella classica offerta di assistenza socio-sanitaria delle case per anziani, è la grande umanità riscontrata in tutti i dipendenti e collaboratori della villa immersa nel verde che fa capolino alle porte della città di Agropoli.

La Presa in carico: cosa ci si aspetta per un proprio familiare

Villa Marina Cuore immacolato di Maria di Agropoli, è una residenza per anziani dove gli ospiti serenamente trascorrono le giornate. Dotata di un servizio di accudimento di alto spessore, espletato da personale OSS altamente specializzato ed empatico: “Il mio genitore è migliorato in maniera tangibile, grazie all’accudimento, alla cura dei dettagli che la Direzione riserva a tutti gli ospiti e soprattutto alla somministrazione delle terapie farmacologiche, servizio erogato da personale infermieristico veramente di alto profilo. Ringrazio, vivamente, tutti gli operatori”.

Queste le parole del figlio di un signore di 82 anni del comune di Albanella che, ad oggi, ritiene di aver fatto la migliore scelta per suo padre.

“Parlo della mia esperienza e posso dire che non è semplice trovare un luogo adatto a mio padre, ex insegnante e vedovo già da 10 anni. Invece qui, proprio a Villa Marina, a partire dal primo saluto, mio padre ha ricevuto la meritata ‘accoglienza’, considerazione, attenzione ed affetto. Ad oggi è lui che fa da Cicerone a noi familiari, quando la domenica pranziamo insieme e la giornata vola in sua compagnia”.

“Le mani che aiutano sono più sacre delle bocche che pregano”

“Crediamo fermamente nel valore degli affetti e della cura, anche da un punto di vista emotivo dei nostri ospiti”, così Michele Siano si esprime rispetto al suo progetto, la sua realtà, l’identità ormai chiara data negli anni all’azienda di sua proprietà: “15 dipendenti, in team, provvedono alla gestione sinergica di tutto ciò che concerne la sfera medica ed assistenziale, ma anche ciò che va a toccare e ad influenzare positivamente la sfera emotivo-affettiva degli ospiti di Villa Marina. Noi tutti siamo assorbiti h 24 dallo stato di salute fisica, mentale, dagli umori dei nostri ospiti: gioiamo insieme a loro per ogni loro passo in avanti e condividiamo anche i momenti di calo e difficoltà cercando la soluzione migliore”.

Periodicamente vengono effettuate visite specifiche (geriatriche, cardiologiche, fisioterapiche) al fine di garantire un check up validato ed utile a proseguire con eventuali specifiche terapie di mantenimento.

La residenza, i suoi spazi, i servizi

La sala da pranzo dove gli ospiti hanno la possibilità di riunirsi in occasione dei pasti, anche in compagnia dei rispettivi familiari, perché la domenica possa riempirsi del giusto senso del ritrovo sia per l’anziano sia per il familiare che abbia desiderio di ricongiungersi al proprio caro.

Sale polivalenti dedicate allo svolgimento di attività che mirano al rafforzamento delle abilità di ciascun ospite.

Un aspetto di grande successo è la massima mobilizzazione attraverso attività fisiche svolte con ginnastica dolce e azioni motorie quotidiane.

La sala soggiorno con TV dove gli anziani hanno l’opportunità di condividere i loro programmi televisivi preferiti, da cui trarre spunto per dialoghi e conversazioni piacevoli, uno spazio adibito a studio dove vengono svolte attività educative, ricreative e ludiche.

Per ulteriori informazioni è possibile visitare il sito di Villa Marina all’indirizzo: https://www.villamarinasa.com/ .