Torraca, inaugurata la nuova sede della Croce Rossa tra prevenzione e inclusione

La comunità di Torraca celebra l’apertura di un nuovo presidio della Croce Rossa Italiana, un punto di riferimento strategico per la tutela della salute pubblica e la gestione delle emergenze sul territorio. La cerimonia ufficiale, svoltasi nel pomeriggio di giovedì 18 giugno, ha visto la partecipazione delle autorità locali e di numerosi cittadini. Il progetto è stato promosso dall’amministrazione comunale, con l’impegno diretto del sindaco Francesco Bianco e della consigliera Antonietta Amato. L’iter burocratico e amministrativo che ha preceduto l’apertura della struttura è stato coordinato dall’ingegnere Vincenzo Bruzzese.

Formazione e inclusione sociale con il progetto GOL

Parallelamente al taglio del nastro, la giornata ha ospitato la consegna dei diplomi ad alcuni partecipanti del progetto GOL. I giovani coinvolti hanno completato con successo un percorso formativo di primo soccorso avviato nel mese di febbraio. Questa iniziativa coniuga le politiche di inserimento professionale con lo sviluppo di competenze fondamentali per la sicurezza collettiva, incentivando la partecipazione attiva dei cittadini alle attività di mutuo soccorso.

Successo per gli screening gratuiti di prevenzione medica

In concomitanza con l’inaugurazione, è stata avviata l’iniziativa di prevenzione denominata “Sentiamoci in salute”. Durante l’evento sono stati eseguiti trenta screening gratuiti, mirati al monitoraggio dei parametri vitali della popolazione. Il personale sanitario presente ha effettuato controlli cardiologici, misurazioni del tasso glicemico e rilevazioni della pressione arteriosa. L’attività di prevenzione e supporto logistico è stata garantita dal comitato della Croce Rossa Italiana di Sapri, guidato dal presidente Pietro Saggese e dalla vice presidente Giuseppina Prota, in sinergia con i volontari e i medici locali.