Roccadaspide: una settimana di eventi e tante sorprese per il Festival dell’Aspide 2026

È iniziato il conto alla rovescia per l’edizione 2026 del “Festival dell’Aspide”, l’evento che si tiene a Roccadaspide e che puntualmente unisce musica, cultura, enogastronomia ed ogni forma d’arte.

Rassegna “Tempo”

Tra i tanti incontri che precederanno il grande appuntamento dell’estate cilentana, l’Associazione “Eventi dell’Aspide” ha promosso anche la rassegna culturale “Tempo”. Il prossimo incontro è in programma domani, sabato 20 giugno 2026, alle ore 18:00, presso l’Aula Consiliare di Roccadaspide dove si inizierà con la “Conferenza Stampa di Presentazione del Festival dell’Aspide 2026” e si continuerà alle ore 19:00 con la presentazione del libro “Victor Salvi – Il signore delle arpe” del Prof. Biagio Russo, docente dell’Universita degli Studi di Salerno che incontrerà il pubblico presente.

L’iniziativa offrirà un’importante occasione per approfondire la straordinaria figura di Victor Salvi, protagonista della storia dell’arpa a livello internazionale e liutaio, simbolo di un patrimonio musicale capace di attraversare epoche e generazioni.

Gli interventi

A dialogare con l’autore sarà il Prof. Michele Lettieri, storico Direttore Artistico del Festival dell’Aspide 2026, mentre gli intermezzi musicali saranno curati da Francesca Stella dell’Associazione Arpa Viggianese. L’Associazione Eventi dell’Aspide, presieduta dal Dott. Massimo Sabetta, continua, così, il suo impegno nella promozione culturale del territorio attraverso iniziative che anticipano il Festival e ne interpretano il tema guida.

“Tempo”, infatti, non è soltanto il titolo della rassegna, ma la parola chiave che rappresenterà il tema/ filo conduttore dell’intero Festival dell’Aspide 2026, organizzato dal Comune di Roccadaspide, guidato dal Sindaco, Gabriele Iuliano, in collaborazione con l’Associazione.

Festival dell’aspide 2026

Il Festival dell’Aspide è in programma dal 7 al 9 agosto, ma sarà preceduto da una settimana di eventi e concerti. Sui palchi dell’evento, infatti, si alterneranno artisti di ogni genere, personalità del mondo della cultura e della musica e protagonisti del panorama nazionale.

Roccadaspide, anche quest’anno, offrirà grandi concerti gratuiti, un vastissimo percorso enogastronomico, ma anche un percorso artistico e culturale capace di unire riflessione e spettacolo.

Focus su InfoCilento

Gli studi di InfoCilento hanno accolto una rappresentanza dell’associazione che ha svelato i dettagli sulle tante iniziative incluse nel “Festival dell’Aspide” come i laboratori artistici e di uncinetto, attualmente in corso, i grandi concerti e gli appuntamenti con la danza e con la moda che precederanno i tre giorni del Festival tra sfilate, coreografie e momenti lucidi.

A raccontarlo, in anteprima assoluta, il Direttore Artistico, Michele Lettieri, il Presidente dell’Associazione “Eventi dell’Aspide”, Massimo Sabetta, la stilista Carmen Urti e il collaboratore dell’evento, che si avvale del supporto di tante persone, Luigi Rubano.

Non perdere il “focus” di InfoCilento per conoscere cosa troverete a Roccadaspide in attesa del Festival dell’Aspide e per il Festival dell’Aspide che aspetta tutti con più di trenta concerti gratuiti, artisti di strada, due palchi principali e un percorso vastissimo in cui perdersi e meravigliarsi.