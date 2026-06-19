Cronaca

Blitz della Polizia a Salerno: sequestrati 107 grammi di cocaina e una pistola giocattolo

Operazione della Polizia a Salerno: nel quartiere Sant'Eustachio sequestrati 107 grammi di cocaina e una pistola ad aria priva di tappo rosso. I dettagli del blitz

Comunicato Stampa
Pistola e droga

Nuova operazione di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato a Salerno. In data 18 giugno 2026, gli agenti delle volanti hanno fatto scattare un sequestro di sostanze stupefacenti e armi giocattolo nella zona di Sant’Eustachio.

Nel dettaglio, l’attività ha portato al recupero di:

  • 29 involucri di cocaina, per un peso complessivo di 107 grammi;
  • Una pistola giocattolo ad aria, risultata priva del previsto tappo rosso.

Il nascondiglio nell’aiuola condominiale

Il materiale era stato occultato all’interno di un’aiuola situata in un complesso condominiale del quartiere. Proprio in quel punto, il personale della Polizia di Stato aveva precedentemente notato lo stazionamento di quattro soggetti, tutti già noti alle Forze dell’Ordine e con precedenti specifici per reati di droga.

Dagli accertamenti successivi eseguiti dagli agenti, è emerso inoltre che due dei soggetti identificati si trovavano in palese violazione del provvedimento di “Avviso orale” attualmente in atto nei loro confronti.

Il piano per la sicurezza urbana

L’operazione si inserisce nel quadro dei più ampi servizi coordinati di prevenzione della criminalità sul territorio salernitano. Questi interventi sono specificamente finalizzati all’aumento della sicurezza urbana, in stretta osservanza di quanto disposto dal Prefetto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

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