Caos traffico a Battipaglia: tre giorni di lavori e strade chiuse in centro

Tre giorni di passione per gli automobilisti e i pendolari battipagliesi. La chiusura di uno dei punti nevralgici della circolazione cittadina è disposta per permettere lavori mirati al potenziamento del sistema di smaltimento delle acque piovane.​

Interventi anti-allagamento sulle rampe e in carreggiata

Nel dettaglio, il cantiere prevede la sostituzione delle caditoie sia lungo la carreggiata principale che sulle rampe di accesso e uscita. L’obiettivo dell’amministrazione è risolvere il problema degli allagamenti durante le precipitazioni più intense, ma l’intervento comporterà inevitabili ripercussioni sul traffico.​

Si aggiunge il cantiere Enel in via Roma: le strade a rischio

A complicare ulteriormente la situazione si aggiunge l’apertura di un secondo cantiere in via Roma, a cura di Enel, che interesserà il tratto stradale fino all’incrocio con via Trieste, restringendo ulteriormente la carreggiata.​

Il rischio di paralisi in centro, soprattutto nelle ore di punta, è elevato. Le autorità locali raccomandano pertanto a residenti e automobilisti di evitare la zona e di pianificare in anticipo percorsi alternativi per raggiungere il centro o le aree limitrofe.