Sala Consilina: individuata l’area per la nuova postazione di bike sharing

Un passo concreto verso la mobilità sostenibile. La Giunta del Comune di Sala Consilina ha approvato, con deliberazione n. 23 del 12 febbraio 2026, l’atto di indirizzo per la localizzazione delle postazioni di bike sharing nell’ambito del progetto di mobilità sostenibile promosso dal Parco Nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni.

La nuova localizzazione in via Mezzacapo

La postazione sarà realizzata in via Giuseppe Mezzacapo, sul piano rialzato del parcheggio antistante il palazzo Quattrotorri, accanto alla scala che conduce al Corso Vittorio Emanuele. La precedente collocazione, infatti, risultava poco visibile e destinata ad altri utilizzi, con il rischio di rendere il servizio scarsamente fruibile.

Il progetto rientra nel più ampio programma “Servizi ed infrastrutture di mobilità mediante creazione di una rete di postazioni di bike sharing” e mira a incentivare forme di trasporto sostenibili, condivise e rispettose del decoro urbano, contribuendo a migliorare la qualità della vita della comunità.

I prossimi passi e la viabilità

Con la delibera, l’Amministrazione comunale ha inoltre incaricato il Comando di Polizia Municipale di adottare i provvedimenti necessari – come eventuali divieti di sosta o rimozioni – per garantire che l’area individuata sia libera e accessibile al momento dell’installazione dei manufatti, affidata alla ditta esecutrice REAL EDIL S.r.l.

L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile, consentendo così di accelerare i tempi di realizzazione dell’intervento, che rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di promozione della mobilità sostenibile e dell’uso consapevole degli spazi pubblici nel territorio comunale.