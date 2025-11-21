Maltempo: disagi anche a Vibonati. Borrelli: «Lavori in corso per evitare nuovi disagi»

A cura di Serena Vitolo

Dopo la bomba d’acqua delle scorse ore che ha messo in grosse difficoltà il territorio di Sapri, continuano i disagi legati al maltempo in tutta la provincia di Salerno.

Le dichiarazioni del sindaco

Il sindaco di Vibonati Manuel Borrelli interviene ai microfoni di InfoCilento per sottolineare le difficoltà nell’accesso al sottopasso ferroviario sulla strada provinciale 54 dove sono in corso lavori per la corretta canalizzazione e sistemazione delle acque.

“I lavori non sono ancora del tutto completati, di conseguenza si è manifestato il problema dell’allargamento di queste ore” dichiara il sindaco Borrelli

