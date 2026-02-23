Vibonati : a Don Roberto Faccenda il premio “il Protagonista”

È stato presentato lo scorso sabato a Vibonati, presso il Musro Logos, il libro di Don Roberto Faccenda “A(r)marsi con cinque ciottoli“. Un capolavoro il cui successo di pubblico cresce sempre di più, grazie al carisma e alla personalità del suo autore Don Roberto Faccenda. Motivo per il quale il comune di Vibonati, rappresentato dal Sindaco Manuel Borrelli, gli ha assegnato anche il premio “Il Protagonista” 2026.

Una sala gremita per la presentazione del suo libro

Ad accogliere Don Roberto Faccenda una sala gremita di persone entusiasta per la sua presenza e per i suoi racconti. Un prete che dunque utilizza la sua personalità e il suo carisma per comunicare la Fede in modo credibile e coinvolgente.

Le dichiarazioni

“Ringrazio l’amministrazione per avermi invitato e per avermi consegnato anche questo Premio – ha affermato Don Roberto Faccenda – DIO Non vuole persone che siano meri esecutori dei principi o dei comandamenti ma che diventino protagonisti della loro vita. Mi auguro che i ragazzi possano vivere la loro vita da protagonisti, facendo le scelte giusto in questo tempo che è molto veloce e molto connesso e che gli può far dimenticare ciò che conta di più: la connessione. Mi auguro che loro sappiano ripartire e si soffermino su questo concetto che fa la differenza”.

Un’invito voluto e sostenuto dall’amministrazione comunale guidata dal Sindaco Manuel Borrelli. “È stata una serata davvero molto emozionante – ha poi dichiarato il primo cittadino. Don Roberto con il suo libro, che è diventato ormai un best seller con oltre 70 presentazioni, ha lanciato dei messaggi molto forti al mondo giovanile, con un linguaggio schietto e sincero”.