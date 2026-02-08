Ad Omignano e Sapri la presentazione del libro di Don Roberto Faccenda: A(r)marsi con cinque ciottoli

Don Roberto Faccenda è pronto ad incontrare le comunità di Omignano e di Sapri per la presentazione del suo libro “A(r)MARSI con cinque ciottoli”. Il primo appuntamento è presso la biblioteca comunale di Omignano Scalo, mercoledì 11 febbraio 2026, dalle ore 18:00.

L’incontro di Omignano

All’incontro saranno presenti il Sindaco di Omignano, il Dott. Raffaele Mondelli e il giornalista Daniele Gaudieri; dialogherà con l’autore la dott.ssa Oriana Cairone. Come ricordato da Don Roberto Faccenda sarà un’occasione per incontrarsi, riflettere e condividere storie ed emozioni in un luogo di cultura nel cuore del Cilento.

L’appuntamento di Sapri

A Sapri l’appuntamento è per il 27 febbraio, a partire dalle ore 17.30, nell’aula consiliare del Comune. Il programma prevede i saluti di Antonio Gentile – Sindaco di Sapri, Pietro Saggese – Presidente della Croce Rossa Italiana Comitato di Sapri, e di Don Raffaele Brusco, parroco delle comunità di Sapri; introduce Angelo Carelli. Dialogano con l’autore Daniele Gaudieri, giornalista, Maria Teresa Tancredi, Preside dell’I.I.S “Carlo Pisacane” di Sapri, Corrado Limongi, Preside dell’I.I.S. “Leonardo Da Vinci” di Sapri.

È previsto, inoltre, un momento per ricordare lo storico magazziniere della Salernitana, Gerardo Salvucci. Ci sarà un dialogo coordinato dal giornalista Vito Sansone con Don Roberto Faccenda, Egidio De Luca, Presidente Juventus Club Sapri, Palmiura Congiusti, Presidente Napoli Club Sapri.