Agropoli, presentato il libro di Don Roberto Faccenda: A(r)marsi con cinque ciottoli

Si è svolta con grande partecipazione la presentazione del nuovo libro di Don Roberto Faccenda: “A(r)marsi con cinque ciottoli“, un testo che invita a riscoprire la forza della fede come strumento per affrontare le sfide della vita quotidiana. Ispirandosi al celebre episodio biblico di Davide e Golia, l’autore propone cinque “ciottoli” simbolici, ovvero atteggiamenti interiori e scelte concrete che aiutano a non scoraggiarsi di fronte alle difficoltà, trasformando la fragilità in occasione di crescita e speranza.

Una serata di riflessione

Durante l’incontro, don Roberto ha condiviso riflessioni profonde ma allo stesso tempo semplici e accessibili, capaci di parlare sia ai giovani sia agli adulti, sottolineando l’importanza di non sentirsi mai soli nel proprio cammino personale e spirituale.

Un appuntamento che si è rivelato non solo culturale, ma anche umano e spirituale, lasciando nel pubblico un forte invito alla fiducia, al coraggio e alla riscoperta dei piccoli strumenti che ognuno può portare con sé per affrontare i “Golia” della vita.