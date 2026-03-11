Viabilità Cilentana, Confesercenti: “condizioni inaccettabili che danneggiano sicurezza, turismo ed economia locale”

La situazione della viabilità sulla Cilentana ha ormai superato ogni limite di tollerabilità”, a dirlo è la Confesercenti Provinciale Salerno che denuncia con forza le condizioni pietose in cui versa l’arteria principale che collega il Cilento, un territorio che vive di turismo, accoglienza e micro imprese e che oggi si ritrova ostaggio di cantieri infiniti, semafori a tempo, tratti pericolosi e una gestione dei lavori che definire “antituristica” è un eufemismo.

Un danno diretto alla sicurezza e alla mobilità

La presenza di cantieri aperti da mesi, senza una programmazione chiara e senza un cronoprogramma pubblico, sta generando:- rallentamenti continui e imprevedibili;- code chilometriche anche in periodi di bassa stagione;- situazioni di rischio per automobilisti, residenti e lavoratori;- difficoltà per i mezzi di soccorso e per il trasporto pubblico. Una viabilità così compromessa non è solo un disagio: è un problema di sicurezza.

Un colpo durissimo al turismo e alle economie locali

Il Cilento vive di turismo, commercio, ristorazione, ospitalità, servizi. Le località marine e montane del territorio stanno pagando un prezzo altissimo. Le criticità della Cilentana stanno scoraggiando visitatori, rallentando gli spostamenti e compromettendo la stagione turistica prima ancora che inizi. Le imprese ci segnalano:- potenziali cancellazioni di prenotazioni;- difficoltà di approvvigionamento;- calo dei flussi verso borghi e località interne per il turismo di prossimità;- perdita di competitività rispetto ad altre destinazioni facilmente raggiungibili.

Chiesti interventi urgenti

Non si può chiedere agli imprenditori di investire, innovare e accogliere turisti se le infrastrutture minime non sono garantite. Richiesta di intervento immediato Confesercenti Provinciale Salerno chiede con urgenza:- un piano straordinario di accelerazione dei lavori;- la pubblicazione di un cronoprogramma trasparente e verificabile;- l’adozione di soluzioni temporanee più efficienti per ridurre code e disagi;- un tavolo permanente con istituzioni, enti gestori e associazioni di categoria.

Il Cilento non può essere lasciato isolato. La viabilità è un diritto dei cittadini e una condizione essenziale per la vita economica del territorio. “Come Presidente di Confesercenti Provinciale Salerno esprimo nuovamente la massima preoccupazione per una situazione che sta diventando insostenibile” dichiara Raffaele Esposito. Chiediamo risposte immediate, concrete e verificabili.

Il Cilento merita rispetto, attenzione e infrastrutture all’altezza della sua vocazione turistica e del valore delle sue comunità. Bisogna saper coniugare la necessità di effettuare lavori con il rispetto delle comunità e degli ospiti che vogliono godere delle meraviglie di questa terra.