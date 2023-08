Vanno a mare e non fanno rientro a casa: ritrovati dalla Guardia Costiera a Lentiscelle

Attimi di apprensione nella serata odierna per due persone di Futani, paese dell’entroterra cilentano, che da questa mattina non facevano rientro presso le proprie abitazioni. I due erano usciti di casa per andare al mare, diretti a Cala Bianca. Vista l’ora tarda, i parenti preoccupati per il mancato rientro hanno allertato i Carabinieti della Stazione di Marina di Camerota. I militari insieme agli uomini dell’ufficio Locale Marittimo di Marina di Camerota si sono messi nell’immediato sulle sulle loro tracce.

Le ricerche

Hanno iniziato a pattugliare l’intera costa alla ricerca dell’automobile con la quale entrambi si erano allontanati da Futani. Fortunatamente le ricerche si sono concluse in serata presso la spiaggia di Lentiscelle a Marina di Camerota, dove le forze dell’ordine hanno avvistato l’automobile utilizzata dai due uomini per raggiungere la località balneare.

Rinvenuta l’autovettura, subito dopo sono stati rintracciate anche le due persone ricercate che erano intente a fare un bagno notturno. Una vicenda dunque che si è risolta nel migliore dei modi.