Valva: la suggestiva Villa D’Ayala riapre al pubblico, sabato il concerto inaugurale

Dopo circa un anno di lavori, Villa D’Ayala riapre ufficialmente le sue porte al pubblico. La storica dimora, incastonata tra i giardini più affascinanti del Sud Italia, torna a essere pienamente fruibile grazie a un importante intervento di restauro finanziato con 1,8 milioni di euro del PNRR Cultura.

Il progetto

Il progetto ha interessato l’intero complesso botanico e architettonico: fontane, statue, viali alberati, siepi storiche, sistemi di canalizzazione e di illuminazione, strutture murarie e naturalmente il Teatro di Verzura, cuore scenografico del parco, sono stati oggetto di un accurato recupero. Un intervento che ha restituito decoro, funzionalità e splendore a un luogo dal valore storico e culturale straordinario, incastonato come una gemma preziosa nel paesaggio dell’entroterra salernitano.

Nonostante la complessità e l’ampiezza del cantiere, l’amministrazione comunale ha scelto con determinazione di non chiudere mai completamente l’accesso al pubblico. Durante i mesi di lavoro sono state garantite visite guidate nei fine settimana, oltre a ospitare due giornate FAI e due appuntamenti del progetto “Valva Borgo Lento”. Una scelta coraggiosa, segno di una visione che ha voluto preservare e rinsaldare il legame tra la Villa e il suo territorio, anche in fase di restauro.

«Restituire Villa D’Ayala alla comunità è per noi un atto d’amore verso il paese e verso la cultura – dichiara il sindaco di Valva, Giuseppe Vuocolo –. Questo restauro non è stato solo un intervento tecnico, ma una promessa mantenuta. Abbiamo voluto che il pubblico non fosse mai completamente escluso, perché Villa D’Ayala rappresenta una parte profonda della nostra identità. Oggi la riconsegniamo ancora più bella, accessibile e pronta ad accogliere i visitatori che, anche durante i lavori, non hanno mai smesso di arrivare da ogni parte d’Italia per immergersi in uno dei parchi più suggestivi della regione. Valva, con la sua aria fresca e la genuinità della sua cucina, offre sempre un motivo in più per essere scoperta. Grazie all’impegno dell’amministrazione, della Pro Loco e delle associazioni, anche quest’estate sarà ricca di eventi e iniziative per tutti.»

Inaugurazione sabato 28 giugno: il programma

L’inaugurazione ufficiale è in programma per sabato 28 giugno 2025, alle ore 19:00, con il concerto “Dentro il Suono” dell’Ensemble Theia nel rinnovato Teatro di Verzura. Un evento musicale di grande raffinatezza, capace di intrecciare arte, natura e memoria storica. In programma musiche di Giacinto Scelsi, Giovanni Sollima, Bohuslav Martinu, Giorgio Colombo-Taccani e Pasquale Punzo. Sul palco: Annalaura Tortora (violino), Maria Cristiana Tortora (violoncello), Marco Cuciniello (contrabbasso), Marco Salvio (flauto e direzione), Davide De Feo (clarinetto).