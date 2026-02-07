Vallo della Lucania: riapre il palazzetto dello sport

A Vallo della Lucania, il nuovo palazzetto dello sport è ufficialmente operativo e pronto ad accogliere la comunità locale. La struttura, recentemente completata, è attualmente in una fase di rodaggio, come precisato dal capogruppo di maggioranza Antonio Bruno, ma ha già iniziato a ospitare diverse realtà sportive del territorio. Basket, pallavolo e calcio a 5 sono tra le discipline che hanno presentato le prime richieste di utilizzo dell’impianto, segno di un interesse immediato e diffuso.

Punto di riferimento per Vallo della Lucania e non solo

L’amministrazione guidata dal sindaco Sansone ha confermato l’intenzione di adottare una gestione plurale, combinando l’amministrazione diretta del Comune con la possibilità per associazioni e gruppi sportivi di fruire liberamente della struttura. Il palazzetto rappresenta un nuovo punto di riferimento non solo per Vallo della Lucania, ma anche per i centri limitrofi.

L’obiettivo

L’obiettivo dichiarato è quello di stimolare il mondo dell’associazionismo e ampliare progressivamente l’offerta sportiva. In questa direzione si inserisce anche il progetto della piscina, come anticipato dal consigliere Bruno, che ha espresso fiducia nella possibilità di completare e integrare ulteriormente i servizi dedicati allo sport e al tempo libero.