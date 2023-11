Vallo della Lucania: ok alla costituzione di un consorzio per la gestione dei servizi sociali dell’ambito territoriale S08

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, ha approvato lo schema di convenzione per la costituzione di un Consorzio, nella forma di un’azienda speciale, in sostituzione dell’attuale gestione mediante Ufficio Unico, al quale affidare la gestione associata delle funzioni e dei servizi sociali dell’ambito territoriale S08.

L’iniziativa

Il Consorzio/Azienda costituirà un soggetto giuridico nuovo che dovrà gestire i servizi sociali attribuiti alla competenza dell’Ambito Territoriale senza il peso ed i condizionamenti derivanti dagli eventuali sbilanci/scostamenti incolpevolmente verificatisi, nel corso della precedente gestione, tra le entrate e le uscite programmate e quelle effettivamente realizzate.

Il nuovo organismo andrà ad assicurare una più confacente modalità di erogazione dei servizi socio-assistenziali per conto dei comuni componenti l’ambito. L’attuale gestione è ritenuta sempre meno compatibile con le funzioni e le attività che vengono richieste agli Ambiti che hanno bisogno di forme di gestione più strutturate e dotate di veste giuridica e autonomia organizzativa e di bilancio. La schema di convenzione sarà trasmesso a tutti i comuni dell’Ambito S08.

I Comuni appartenenti al Piano di Zona S/08

Il Piano sociale di zona Ambito Salerno 8, ex Ambito Salerno 7, nasce in seguito alla Delibera 320/2012 della Regione Campania che ha ridisegnato i confini degli Ambiti territoriali al fine di farli coincidere con i territori di competenza dei Distretti Sanitari. Esso si basa sull’ accordo di 37 comuni a sud della Provincia di Salerno che per gestire, programmare ed erogare in modo associato interventi e servizi sociali hanno scelto come forma associativa la Convenzione ex art. 30 – D. LGS. 267/00.

Il comune capofila è Vallo della Lucania, dove è localizzato l’Ufficio di Piano, sede amministrativa. Il Piano di zona Salerno 8 si connota, per i comuni aderenti, come il nuovo livello di governo territoriale delle politiche e dei servizi sociali.