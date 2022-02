Vallo : risorse per il potenziamento dei servizi sociali comunali

VALLO DELLA LUCANIA. Assegnate, nell’ambito del fondo di solidarietà comunale 2021, risorse aggiuntive finalizzate al potenziamento dei servizi sociali comunali; ad integrazione delle risorse comunali stanziate nel bilancio per gli stessi servizi.

Ecco come verranno impiegate le somme per i servizi sociali

L’Ente intende accertare e contestualmente impegnare la somma di € 63.427 46 derivante dal riparto ai Comuni delle risorse aggiuntive del Fondo di Solidarietà Comunale; per il potenziamento dei Servizi Sociali assegnata al Comune di Vallo della Lucania per l’anno 2021 per finanziare l’intensificazione dei seguenti servizi sociali:

€ 24.261,91 per azioni di sostegno in favore di anziani autosufficienti – assistenza domiciliare sociale, mediante organismi del terzo settore ed a regia dell’ambito territoriale S8;

€ 19.165,55 per azioni di sostegno ai minori ed alla genitorialità fragile; mediante compartecipazione nel pagamento della retta dovuta per l’accoglienza nelle case famiglia di minori residenti nel Comune di Vallo della Lucania.

La somma di € 20.000,00 per azioni di sostegno ed accompagnamento alla genitorialità fragile; con particolare riferimento ai nuclei familiari con minori nei primi 1.000 giorni di Vita; da erogare mediante assegnazione di voucher sociali secondo criteri di precedenza predeterminati in apposito avviso pubblico.

E inoltre la somma di € 19.165,55 come sopra impegnata integra le ulteriori risorse pari ad € 55.000,00 stanziate in Bilancio di previsione finanziario 2021/2023, esercizio 2021; che si impegna per la stessa finalità (compartecipazione a spese obbligatorie per rette per l’accoglienza in casa famiglia di minori residenti).

Con la Legge di Bilancio 2021 stanziate a partire dall’anno 2021 nuove risorse incrementative del Fondo di Solidarietà Comunale, finalizzate al finanziamento e allo sviluppo dei servizi Sociali Comunali svolti dai comuni delle Regioni a statuto ordinario;

con il DPCM del 01/07/2021, definiti, per l’anno 2021, gli obiettivi di servizio e le modalità di monitoraggio del livello dei servizi offerti e dell’utilizzo delle risorse da destinare a finanziamento e allo sviluppo dei Servizi Sociali.

Le finalità

La Legge n.178/2020 prevede che le risorse aggiuntive che, a seguito del monitoraggio, risultassero non destinate ad assicurare il livello dei servizi definiti sulla base degli obiettivi di servizio, sono recuperate a Valere sul Fondo di Solidarietà Comunale attribuito ai medesimi Comuni per l’anno successivo a quello di riferimento;

in caso di insufficienza dello stesso; il suddetto DPCM nel riparto ai Comuni delle risorse aggiuntive FSC per il potenziamento dei Servizi Sociali ha assegnato al Comune di Vallo della Lucania la somma complessiva di 63.427 46 Euro.