“Micro Nido” per tutti i comuni del Piano di Zona S8

CILENTO. E’ stato indetto un avviso pubblico da parte del Piano Sociale di Zona S8 per l’anno scolastico 2021-2022.

Ecco a chi sono rivolte le attività del Micro Nido

Le attività sono rivolte ai bambini di un età tra i 12 ed i 36 mesi e prevedono anche la mensa ed il riposo dei piccoli, favorendone la socializzazione, l’educazione, lo sviluppo armonico; l’acquisizione dell’armonia attraverso il gioco, le attività laboratoriali manuali, espressive e di prima alfabetizzazione.

Nel Micronido è prevista la frequentazione di 20 bambini con servizio assicurato dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 16 con durata di 8 mesi.

Verranno formulate distinte graduatorie non solo per la struttura della città Porta del Cilento, ma anche per i nidi di Vallo della Lucania ed Ascea. Ammessi di diritto al nido all’anno successivo, per chi era presente già nell’anno 2020/2021.

Verranno così stilate le graduatorie per poter accedere al Micro Nido

Nella formazione delle graduatorie verranno attribuiti punteggi in base all’ISEE delle famiglie: da 0 a 12.000 euro è il punteggio più alto, 9 punti; fino ad ottenere nessun punto a scalare se il reddito supera i 20.000 euro.

Le famiglie potranno scegliere liberamente la struttura per la quale fare la domanda indipendentemente dal comune di residenza all’interno dell’ambito del piano sociale: le domande dovranno essere presentate entro il 30 agosto alle ore 13 nella sede del Piano d’ambito in Piazza Vittorio Emanuele a Vallo della Lucania.

I genitori contattati per l’assegnazione dovranno in seguito comunicare l’accettazione entro i 5 giorni successivi; versare, poi, una retta di 145 euro ogni quindicesimo giorno di ogni mese di attività.