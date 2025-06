Vallo della Lucania, la consigliera Casaburi: “Notte bianca? non ne sapevamo nulla”

Nei giorni scorsi, l’associazione La Combriccola Eventi ha annunciato la cancellazione dell’edizione 2025 della Notte Bianca di Vallo della Lucania, motivando la decisione con la «scarsa partecipazione degli attori protagonisti», tra cui l’amministrazione comunale.

La risposta della consigliera Virginia Casaburi

Non si è fatta attendere la risposta del Comune, che attraverso la consigliera con delega agli eventi, Virginia Casaburi, ha precisato che non è mai arrivata alcuna comunicazione ufficiale riguardo all’organizzazione dell’evento. «Siamo stati colti di sorpresa da questo annuncio – ha dichiarato –. In Comune non è pervenuta alcuna richiesta, né formale né informale, da parte dell’associazione. L’amministrazione è sempre aperta a proposte e collaborazioni, come dimostrato anche in passato». Casaburi ha poi ricordato l’edizione precedente dell’evento, organizzata nel 2024 proprio su proposta della Combriccola Eventi. «Lo scorso anno ci fu un incontro il 10 luglio al quale partecipammo solo noi e i referenti dell’associazione. Nonostante la scarsa partecipazione, la Notte Bianca si tenne regolarmente, così come altre iniziative come il Capodanno in piazza. Anche allora dimostrammo disponibilità e supporto concreto».

La nota dell’associazione

L’associazione, nella nota diffusa pubblicamente, aveva lamentato difficoltà nel coinvolgere commercianti, realtà locali e istituzioni, ritenendo tali mancanze ostative per una corretta pianificazione dell’evento. Nonostante lo stop alla Notte Bianca, Vallo della Lucania si prepara ad accogliere numerosi altri appuntamenti nell’ambito del cartellone estivo. Tra gli eventi già confermati figurano “Cinemadamare”, il festival internazionale del cinema itinerante che coinvolge giovani registi da tutto il mondo, e l’International Street Food, manifestazione gastronomica che richiama visitatori da tutto il mondo. L’amministrazione comunale fa sapere che il calendario completo sarà reso pubblico nei prossimi giorni, con l’obiettivo di offrire un’estate ricca di cultura, intrattenimento e partecipazione collettiva.