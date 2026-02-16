Vallo della Lucania celebra l’arte al femminile: bando aperto per la mostra di marzo

Il Comune di Vallo della Lucania si prepara a omaggiare la Giornata Internazionale della Donna con la seconda edizione della mostra collettiva “Arte e Creatività al Femminile”. L’iniziativa, promossa dall’Amministrazione Comunale, punta a trasformare il centro cittadino in un polo di riflessione e bellezza, mettendo al centro il talento delle donne come motore di cambiamento sociale e culturale.

Un museo temporaneo al palazzo della cultura

Per l’intero weekend di sabato 7 e domenica 8 marzo 2026, i locali del Palazzo della Cultura cambieranno volto per ospitare le opere di artiste locali e non. L’obiettivo dell’esposizione è narrare, attraverso diversi linguaggi visivi, la forza generatrice della creatività femminile. La mostra non si pone limiti di genere artistico: saranno accolte opere che spaziano tra diverse tecniche e stili, ponendo l’attenzione esclusivamente sul messaggio e sull’impatto emotivo dell’arte prodotta dalle donne.

Come partecipare e termini di iscrizione

Le artiste interessate a esporre i propri lavori hanno tempo fino al 28 febbraio per formalizzare la propria adesione. La procedura richiede la registrazione presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Vallo della Lucania, situato al secondo piano della casa comunale. Gli uffici sono aperti al pubblico dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria compresa tra le 9:00 e le 13:00.

L’evento rappresenta una vetrina importante per le eccellenze del territorio e un invito alla cittadinanza a scoprire come l’espressione artistica possa farsi interprete delle sfide e delle conquiste del mondo femminile contemporaneo.