Castellabate: screening gratuiti in occasione della Giornata Internazionale della Donna

Il comune di Castellabate, anche quest’anno, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, organizza uno screening gratuito dedicato alla prevenzione dei tumori. L’appuntamento, reso possibile grazie alla sinergia con l’ASL Salerno U.O.S.D che è da sempre protagonista con la campagna di screening oncologici “Mi Voglio Bene”, è in programma il prossimo 8 marzo presso il Poliambulatorio di Santa Maria di Castellabate dalle ore 15.00 alle ore 17.00, senza necessità di prenotazione. Durante la giornata, per tutte le donne, sarà possibile effettuare degli screening gratuiti al collo dell’utero, al colon-retto e alla mammella. L’obiettivo è stimolare e diffondere la cultura della prevenzione, ma soprattutto promuovere la salute pubblica e l’accesso alla cura, attraverso controlli regolari per una diagnosi precoce e uno stile di vita sano.

Le dichiarazioni

“Come Amministrazione Comunale continuiamo il nostro costante impegno per la salute e il benessere dei cittadini attraverso quest’iniziativa che nel corso degli anni ha sempre riscosso una grande partecipazione da parte delle donne del territorio. La prevenzione è il primo passo imprescindibile per iniziare a prendersi cura di sé. Questo screening gratuito, in occasione di un appuntamento così particolare come l’otto marzo, è un’opportunità preziosa per tutte”, afferma il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“La prevenzione è uno strumento essenziale per la diagnosi precoce. Quest’iniziativa è un segnale concreto di vicinanza alle donne della nostra comunità, perché la salute non deve mai essere un lusso, ma un diritto di tutti. Un ringraziamento all’ASL Salerno che è sempre protagonista di questi appuntamenti così importanti. Colgo l’occasione per invitare tutte le donne a partecipare a questa giornata. La prevenzione è un vero atto d’amore verso sé stessi”, dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali, Marianna Carbutti.